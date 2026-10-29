مدبولي: الدولة تستهدف التوسع في إنشاء مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"، وذلك في أثناء زيارته اليوم لمحافظة السويس لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالقطاعات المختلفة.

مدرسة المتفوقين

وعقب إزاحة الستار إيذانا بالافتتاح، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تستهدف التوسع في إنشاء مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا التي تقدم تجربة تعليمية متميزة للطلاب المتفوقين الذين يتمتعون بمهارات إبداعية، وتسهم في إعداد جيل قادر على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.

مكونات المدرسة

وحرص الدكتور مصطفى مدبولي على تفقد مكونات المدرسة، ومن ذلك الفصول والمعامل والمكتبة، فضلا عن السكن الخاص بالطلاب والطالبات، مستمعا في أثناء ذلك إلى شرح من / حنان عبد الجواد، مديرة المدرسة، التي أوضحت أن مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالسويس تستهدف رعاية الطلاب المتميزين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، من خلال نظام تعليمي متطور يعتمد على البحث العلمي والتفكير الابتكاري.

وأضافت أن المدرسة تضم 3 مبان، وهي: مبنى تعليمي، وآخر لسكن البنين، ومبنى لسكن الفتيات، ويصل عدد الطلاب بمدرسة STEM إلى 72 طالبا و51 طالبة، فيما يبلغ عدد المعلمين بالمدرسة نحو 16 معلما.

وتابعت حنان عبد الجواد: يضم المبنى التعليمي للمدرسة عدد 18 فصلا بواقع 9 فصول للبنات و9 فصول للبنين، و11 معملا تخصصيا وعلميا، وغرف إدارية، لافتة إلى أن المدرسة مجهزة بـ 13 غرفة للفتيات، و18 للبنين، بالإضافة إلى معامل الفيزياء، والكيمياء، والبيولوجي، والميكانيك، والجيولوجيا، فضلًا عن قاعتي طعام ومطبخ مجهز لإعداد الوجب