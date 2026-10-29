الأحد.. البحوث الإسلاميَّة ينظِّم الأسبوع الدعوي الـ26 في جامعة بني سويف

ينظِّم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الأحد المقبل، فعاليَّات الأسبوع السادس والعشرين للدَّعوة الإسلاميَّة، الذي تعقده اللجنة العُليا لشئون الدَّعوة في جامعة بني سويف تحت عنوان: (كن مؤمنًا)، وذلك برعايةٍ كريمةٍ من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر، وإشراف فضيلة الشيخ أيمن عبد الغنيّ، وكيل الأزهر، وفضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام للمجمع.

الأسبوع الدعوي الـ26 في جامعة بني سويف تحت عنوان: كن مؤمنًا

وأكَّد فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، أنَّ الإيمان يمثِّل أساسًا في بناء شخصيَّة المسلم وتوجيه سلوكه، ويمنحه القدرة على مواجهة التحديات والتمسُّك بالقِيَم الدِّينيَّة والأخلاقيَّة، موضِّحًا أهميَّةَ رَبْط المفاهيم الإيمانيَّة بواقع الحياة؛ بما يُسهِم في #بناء_الإنسان وصلاح المجتمع.

وأشار فضيلته إلى أنَّ نَشْر الوعي الصحيح بمفهوم الإيمان وأركانه يُسهِم في ترسيخ الفهم الصحيح للدِّين، ويُعين الشباب على إدراك أثر الإيمان في حياتهم اليوميَّة وعَلاقاتهم بالآخرين؛ بما يدعم قِيَم المسئوليَّة والتكافل والتعاون.

من جانبه، بيَّن الدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العُليا لشئون الدَّعوة بمجمع البحوث الإسلاميَّة، أنَّ الإيمان الصحيح ينعكس على وعي الإنسان وسلوكه ومواقفه، ويمنحه بوصلةً أخلاقيَّةً تضبط عَلاقته بنفْسه ومجتمعه، وتدفعه إلى تحمُّل مسئوليَّاته والمشاركة الإيجابيَّة في بناء وطنه، مؤكِّدًا أهمية مخاطبة الشباب بلغة تجمع بين التأصيل الشرعي وواقعهم المعاصر، وتوضح لهم أثر الإيمان في مواجهة الأفكار المغلوطة وترسيخ القِيَم التي تحفظ للفرد والمجتمع تماسكهما.

ومِنَ المقرَّر أن تُفتتح فعاليَّات الأسبوع الدعوي بندوة تحت عنوان: (الإيمان: مفهومه وأركانه)، يحاضر فيها فضيلة أ.د. محمد الجندي، والدكتور حسن يحيى، فيما تتواصل الفعاليَّات في جامعة بني سويف على مدار أسبوع، بمشاركة نخبة من علماء الأزهر الشريف، وتتناول الندوات والمحاضرات مفهوم الإيمان وأركانه، ودوره في توجيه سلوك الإنسان، وأثره في تحقيق العمران وبناء الإنسان، إلى جانب عَلاقته بتعزيز الروابط المجتمعيَّة وترسيخ قِيَم التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع.