خاص.. الزمالك يحدد 8 ديسمبر موعد للجمعية العمومية العادية

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على عمل جمعية عمومية عادية يوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر المقبل لطرح الميزانية وتأسيس شركة الكرة الجديدة بالنادي.

وحسب مصدر داخل الزمالك فإن مجلس إدارة الزمالك استقر على منح نسبة 51% للمستثمرين في شركة الكرة مما يبعد المجلس عن إدارة الشركة الجديدة.

وفي وقت سابق كشف الإعلامي خالد الغندور عن انتهاء اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك، واتخاذ عدد من القرارات المتعلقة بملف شركة الكرة ومنصب المدير الرياضي بالنادي.

وأكد الغندور موافقة مجلس الإدارة على طرح 51% من أسهم شركة الكرة للمستثمرين، مقابل احتفاظ نادي الزمالك بنسبة 49%، على أن يتم عرض القرار على الجمعية العمومية العادية المقبلة، والمقرر انعقادها خلال شهر ديسمبر المقبل.

في سياق آخر، أشار الغندور إلى تأجيل قرار اعتماد حسام الزناتي في منصب المدير الرياضي لنادي الزمالك مجددا، دون الكشف عن تفاصيل بشأن أسباب التأجيل أو الموعد المحدد لحسم الملف.