اعرف درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا، الجمعة 30 أكتوبر 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الخريفية على أغلب أنحاء البلاد، مع وجود فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق، إلى جانب تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر.

حالة الطقس غدًا الجمعة

وتوقعت الأرصاد، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون حارًا على جنوب الصعيد، مع ميل الأجواء للبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

أماكن سقوط الأمطار غدًا

وأشارت التوقعات إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، خلال الفترة من الجمعة 30 أكتوبر وحتى الاثنين 2 نوفمبر، وذلك على فترات متقطعة.

تحذير من الشبورة المائية

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

كما توقعت الهيئة نشاط الرياح على فترات متقطعة في عدد من المناطق، مؤكدة أهمية متابعة التحديثات الجوية، نظرًا للتغيرات السريعة التي قد تشهدها خرائط الطقس خلال فصل الخريف.