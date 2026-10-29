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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زاد العزة.. مصر تواصل مد غزة بالدقيق والسلال الغذائية

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أرسل الهلال الأحمر المصري، اليوم،  إلى قطاع غزة أكثر من 1,255 طنًا من الدقيق والسلال الغذائية، مواصلًا جهوده الإنسانية في لمواجهة أزمة الخبز وتعطيل المخابز داخل القطاع.

كما أطلق الهلال الأحمر المصري، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» الخامسة بعد الـ 300، محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة إلى قطاع غزة، في إطار جهوده المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

وقدمت القافلة «زاد العزة» أكثر من 3,380 طنًا من المساعدات الإنسانية المتنوعة، تضمنت: دقيق وسلال غذائية، مستلزمات إغاثية وأدوية علاجية، فضلًا عن المواد البترولية اللازمة لتشغيل المخابز و المستشفيات والمنشآت الحيوية في القطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، مع استمرار جاهزية مراكزه اللوجستية وتكثيف جهوده لتجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، التي تجاوز إجماليها مليون طن، بمشاركة أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.

قطاع غزة الدقيق الدقيق والسلال الغذائية المخابز داخل القطاع الهلال الأحمر المصري

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