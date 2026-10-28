قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار العملات العربية اليوم .. كم يُسجّل الريال السعودي والدرهم الإماراتي؟
وول ستريت: أمريكا تبلغ دول الخليج عزمها شن هجوم سريع ومُكثف ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي
نتنياهو: سنفوز بـ«أغلبية حاسمة» دون التحالف مع قائمة العرب.. وسنقضي على التهديد الإيراني بدعم «ترامب»
مكانة عظيمة أعدّها الله للكاظمين الغيظ في الدنيا والآخرة .. ما هي ؟
رغم ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء
مش هدّخل راجل تاني على أولادي.. فادية عبدالغني تكشف محطات من حياتها: رفضت أدوارًا مهمة وأنتظر عملًا يليق بقدراتي الفنية
سموتريتش يرفض احتفالات المعارضة.. ويتعهّد بزيادة المستوطنات اليهودية في غزة
هل قراءة سورة البقرة والملك في اليوم تكفي؟ .. الإفتاء ترد
إبراهيم فايق: لو اسم محمد صلاح كان «صلاح كين» كان كسب الكرة الذهبية
محمد عمارة: المدير الرياضي الجديد للزمالك هيعمل إيه والأزمات محاصرة النادي؟
نواب: تحديث نظم الري والإدارة الرقمية للمياه «ضرورة» لتعزيز الأمن الغذائي في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تفاصيل مشاركة الهلال الأحمر المصري في "منتدى مصر 2026"

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

شارك الهلال الأحمر المصري في فعاليات منتدى مصر 2026، الذي انطلق في 19 أكتوبر الجاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، من خلال حضور الجلستين الافتتاحية والختامية، والمشاركة في أربع جلسات رئيسية تناولت عددًا من القضايا المجتمعية والاقتصادية.

ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»

وترأس وفد الهلال الأحمر المصري الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، التي حضرت جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس الهلال الأحمر المصري.

كما شارك الهلال الأحمر المصري في جلسات «الأمن الغذائي والمائي: تحديات اليوم وضمانات المستقبل»، و«أمن الوطن والمواطن»، و«الخطاب الديني وتأثيره على القيم في المجتمع»، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحضور رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب وممثلي الجهات المعنية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وتأتي مشاركة الهلال الأحمر المصري في فعاليات المنتدى في إطار اهتمامه بالقضايا الإنسانية والمجتمعية، وحرصه على تعزيز التواصل مع مؤسسات الدولة والجهات المعنية، بما يدعم تكامل الجهود في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

الهلال الأحمر المصري منتدى مصر 2026 نظرة لليوم رؤية للغد الافتتاحية والختامية الهلال الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

معلم لوزير التعليم بفيسبوك: ياريت ناخد رمضان أجازة تخفيفا على الطلاب والمدرسين

سعر الدولار في مصر

يواصل التراجع .. سعر الدولار في مصر الآن

شيكو بانزا

غليان داخل الزمالك بسبب واقعة شيكو بانزا في رواندا.. ومطالب بإبعاده

الذهب

بعد تحويل الزئبق إلى ذهب.. هل ينهار المعدن الأصفر وتنقلب أسواق العالم؟

الزمالك

ضربة موجعة لـ الزمالك قبل موقعة المقاولون العرب في الدوري المصري

زيادة اسعار السجائر

%12 خلال أيام.. موعد تطبيق زيادة أسعار السجائر الجديدة

سعر الدولار اليوم

تجاوز 56 جنيها.. سعر الدولار الآن في البنوك المصرية

نادر السيد

انفراجة في أزمة نادر السيد بعد إيداع 100 ألف دولار بخزينة الزمالك

ترشيحاتنا

إنزاجي

«إنزاجي» يُعلّق على خسارة الهلال أمام الشمال: أشعر بالغضب والإحباط

أقطاي عبدالله

محمد صدق : طنطا تقدّم بشكوى رسمية ضد إنبي بسبب أقطاي عبدالله

رياض محرز

رياض محرز يتألق في انتصار «الشمال القطري» التاريخي على «الهلال» بثلاثية

بالصور

بفستان كب .. منة فضالي تبرز جمالها في أحدث ظهور لها .. شاهد

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

المشي واليوجا يُخففان أعراض سن اليأس .. دراسة تكشف تأثيرها على الحالة النفسية

دراسة تكشف فوائد الرياضة خلال سن اليأس
دراسة تكشف فوائد الرياضة خلال سن اليأس
دراسة تكشف فوائد الرياضة خلال سن اليأس

أسود × ذهبي .. يسرا تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة عبر إنستجرام .. شاهد

يسرا
يسرا
يسرا

بفستان ذهبي.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة أمام الأهرامات.. شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد