تفاصيل مشاركة الهلال الأحمر المصري في "منتدى مصر 2026"

شارك الهلال الأحمر المصري في فعاليات منتدى مصر 2026، الذي انطلق في 19 أكتوبر الجاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، من خلال حضور الجلستين الافتتاحية والختامية، والمشاركة في أربع جلسات رئيسية تناولت عددًا من القضايا المجتمعية والاقتصادية.

ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»

وترأس وفد الهلال الأحمر المصري الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، التي حضرت جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس الهلال الأحمر المصري.

كما شارك الهلال الأحمر المصري في جلسات «الأمن الغذائي والمائي: تحديات اليوم وضمانات المستقبل»، و«أمن الوطن والمواطن»، و«الخطاب الديني وتأثيره على القيم في المجتمع»، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحضور رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب وممثلي الجهات المعنية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وتأتي مشاركة الهلال الأحمر المصري في فعاليات المنتدى في إطار اهتمامه بالقضايا الإنسانية والمجتمعية، وحرصه على تعزيز التواصل مع مؤسسات الدولة والجهات المعنية، بما يدعم تكامل الجهود في المجالات ذات الاهتمام المشترك.