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ناقد رياضي يكشف سبب غضب «عموتة» من إمام عاشور.. وخطة صفقات الأهلي الجديدة في يناير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي يكشف سبب غضب «عموتة» من إمام عاشور.. وخطة صفقات الأهلي الجديدة في يناير

الأهلي
الأهلي
محمد سمير

كشف الناقد الرياضي محمد أبوعلي عن كواليس عدد من الملفات داخل النادي الأهلي، من بينها موقف الإدارة من التعاقد مع أحمد فتوح، وأسباب غضب حسين عموتة من إمام عاشور، إلى جانب خطة تدعيم الفريق بصفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال أبوعلي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "أحمد فتوح وقع للأهلي منذ 3 سنوات، لكن الموضوع توقف، ومحمود الخطيب رفض ضم اللاعب، وتم صرف النظر عن التعاقد معه، ومن المستحيل أن يضمه الأهلي حاليًا. وحسب معلوماتي، فإن بيراميدز أيضًا يرفض ضم اللاعب، وهو بذلك يضر نفسه".

وأضاف، بشأن إمام عاشور: "اللاعب تحدث مع حسين عموتة واشتكى من وجود إصابة قبل مباراة كيتارا، وحصل على راحة، ثم تواجد على مقاعد البدلاء، لكنه فوجئ في مباراة القناة بأنه يتمشى داخل الملعب وبعيد عن مستواه، وكان أحد أسباب التعادل".

وتابع: "حسين عموتة غضب من إمام عاشور بين الشوطين، وانفعل عقب المباراة على الجميع، وألغى الراحة، وتحدث بغضب مع هاني وياسين مرعي ومروان عطية".

وأوضح أبوعلي أن إمام عاشور تحدث مع عموتة بشأن استبعاده من مباراة الإياب أمام كيتارا، قائلًا: "عموتة أكد له أن القرار قراره الشخصي، وأنه لا يريد مناقشته فيه، كما اتُخذ قرار داخل الإدارة باستبعاد إمام وهاني حتى يستعيدا مستواهما، وهما يبذلان أقصى جهدهما حاليًا في التدريبات".

وفيما يتعلق بأحمد رضا، قال الناقد الرياضي إن حسين عموتة عقد جلسة مع اللاعب قبل بداية الموسم، وأبلغه بأنه يأتي في المركز الرابع أو الخامس ضمن ترتيب المشاركة في مركزه، حتى يكون على دراية بوضعه داخل الفريق.

وأضاف أن أحمد رضا غضب من استبعاده من مباراة كيتارا، مؤكدًا أن الواقعة بسيطة، لكن اللاعب صعّد الأمر بسبب «الاستوري» الذي نشره عبر حسابه على إنستجرام، مشيرًا إلى عدم توقيع أي عقوبة عليه.

وعن خطة الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية، كشف أبوعلي أن النادي يعمل حاليًا على ملف الصفقات الجديدة، ويستهدف التعاقد مع ما بين 4 و5 لاعبين لتدعيم صفوف الفريق.

وأوضح أن خطة التدعيم تتضمن التعاقد مع مدافعين، من بين الأسماء المطروحة أشرف عبادة وحسام عبدالمجيد، إلى جانب مدافع آخر من الدوري المصري، فضلًا عن لاعب وسط أجنبي، وتدعيم مركز الجناح، مشيرًا إلى أن إبراهيم عادل يُعد من الأسماء الأقرب، سواء جدد أشرف بن شرقي عقده أم لا.

واختتم أبوعلي تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يستهدف حسم صفقاته الجديدة في اليوم الأول من شهر يناير، من أجل تدعيم الفريق مبكرًا خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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