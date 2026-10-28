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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الصين: 15.5% نموًا في أرباح الشركات الصناعية الكبرى خلال الـ 9 أشهر

علم الصين-صورة أرشيفية
علم الصين-صورة أرشيفية
علياء فوزى

كشفت بيانات رسمية في الصين أن النمو القوي في صناعة الإلكترونيات والتصنيع عالي التكنولوجيا ساعد في دفع زيادة مزدوجة الرقم في أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.

وارتفعت أرباح الشركات الصناعية الكبرى بنسبة 15.5% على أساس سنوي لتصل إلى 6.03 تريليون يوان (حوالي 897.7 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، محافظة على نمو مزدوج الرقم منذ بداية العام، حسبما أفادت الهيئة الوطنية للإحصاء.

وفي سبتمبر الماضي وحده، ارتفعت الأرباح الصناعية بنسبة 14.4%على أساس سنوي.

صناعة الإلكترونيات محركا رئيسيا للنمو

وبرزت صناعة الإلكترونيات باعتبارها محركا رئيسيا للنمو، حيث تضاعفت أرباحها مقارنة بالعام الماضي وساهمت بنسبة 9.6 نقطة مئوية في الزيادة الإجمالية للأرباح الصناعية.

وفي الوقت نفسه، قفزت أرباح قطاع التصنيع عالي التكنولوجيا بنسبة 52 % على أساس سنوي، متجاوزة متوسط الأرباح الصناعية العام بنسبة 36.5 نقطة مئوية، وذلك في ظل استمرار توسع الطلب في مجالات مثل قدرة الحوسبة للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية لمراكز البيانات.

وفي الأرباع الثلاثة الأولى، شكل التصنيع عالي التكنولوجيا 25.5 %من إجمالي الأرباح التي حققتها الشركات الصناعية الكبرى في الصين، بزيادة 6.2 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح يوي وي نينغ، إحصائي بالهيئة المذكورة، أنه مع استمرار تقدم التصنيع المتقدم وتشكل القوى الإنتاجية الحديثة النوعية بوتيرة أسرع، يتحول القطاع الصناعي بالصين بشكل مطرد نحو هيكل أكثر تقدما وقائم على الابتكار.

وأظهرت بيانات سابقة أن القطاع الصناعي في الصين استمر في اكتساب زخم خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2026، حيث ارتفع الناتج الصناعي ذو القيمة المضافة بنسبة 5.3% على أساس سنوي. 

الصين صناعة الإلكترونيات الشركات الصناعية نمو البنية التحتية

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