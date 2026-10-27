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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية لـ«صدى البلد»: توطين صناعات الرمال السوداء والعناصر النادرة ضرورة لتعظيم ثروات مصر ودعم الاقتصاد الوطني

الرمال السوداء
الرمال السوداء
حسن رضوان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توطين صناعات الرمال السوداء والعناصر النادرة تمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية التي تمتلكها مصر، وتحويلها إلى منتجات صناعية ذات قيمة اقتصادية مرتفعة، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التنمية المستدامة.

وقالت العسيلي، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، إن أهمية هذا التوجه تكمن في الانتقال من مرحلة استغلال الموارد الطبيعية في صورتها الأولية إلى مرحلة التصنيع وتعظيم القيمة المضافة، بما يفتح آفاقا جديدة أمام الاستثمار والإنتاج، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الاستفادة من الإمكانات التي تمتلكها الدولة المصرية.

نقل التكنولوجيا الحديثة، والاستفادة من الخبرات المتخصصة

وأضافت أن توطين هذه الصناعات يتطلب التوسع في نقل التكنولوجيا الحديثة، والاستفادة من الخبرات المتخصصة، وتأهيل الكوادر المصرية القادرة على العمل في الصناعات المتقدمة، بما يرسخ قاعدة صناعية وطنية قادرة على المنافسة والتطور.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن ربط استغلال الثروات الطبيعية بالتصنيع المحلي يمثل أحد المسارات المهمة لدعم الصناعة المصرية، وتعزيز فرص العمل، وفتح مجالات أوسع أمام الاستثمارات، فضلا عن دعم قدرة الدولة على الاستفادة الاقتصادية المثلى من مواردها.

وأشارت العسيلي إلى أن توطين الصناعات المرتبطة بالرمال السوداء والعناصر النادرة يأتي في إطار رؤية أوسع تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي، وتطوير القدرات الصناعية، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية، مؤكدة أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية ذات مردود اقتصادي ملموس.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن تعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية يمثل توجها مهما لبناء اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة، مشددة على ضرورة مواصلة دعم التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، بما يخدم أهداف التنمية ويعزز فرص النمو الاقتصادي.

مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي صناعات الرمال السوداء

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