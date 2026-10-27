وزيرة التنمية المحلية والبيئة تلتقي عددا من أعضاء مجلس النواب بمحافظتي المنيا وقنا

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، فى لقائين منفصلين اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، عدد من أعضاء مجلس النواب من محافظتي المنيا وقنا ، لبحث بعض الملفات الخدمية واحتياجات ومطالب المواطنين فى دوائرهم وذلك بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية و الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة والدكتور أيمن الجمل مدير عام الاتصال السياسى والشئون البرلمانية وعدد من القيادات بالوزارة.

ورحبت الدكتورة منال عوض بالسادة أعضاء مجلس النواب من محافظة المنيا وهم النائب على بدوي والنائب سيد أبو بريدعة والنائب أحمد حسين الصياد والنائب توحيد تامر والنائب هواري أبوطهير والنائب اللواء إيهاب خالد والنائب حازم فاروق طه ، كما ضم وفد نواب محافظة قنا كل من النائب طارق عيسى والنائب اللواء خالد خلف الله والنائبة سحر صدقى والنائب محمود المنوفي والنائب مصطفى محمود والنائب على عبدالقادر والنائب أحمد عبدالسلام الشيخ والنائبة رحاب الغول والنائب أحمد الدربى والنائب محمد بنجي والنائب أحمد عبدالله العويضى.

وخلال اللقاءات استمعت الدكتورة منال عوض إلي عدد من طلبات المواطنين فى قنا والمنيا والتى آثارها السادة النواب ومن بينها طلب تخفيض رسوم تقنين أراضى الدولة لبعض الحالات فى المحافظتين ، بالإضافة إلى دفع وتيرة العمل فى ملف التصالح على بعض مخالفات البناء ودفع وتيرة العمل فى مشروعات الخطة الاستثمارية ورصف وتوفير كشافات الإنارة لعدد من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية في عدد من المدن والمراكز والطرق المحلية بين القرى والمدن ، كما تم التطرق إلى أهمية مراجعة الوزارة لملفات بعض القيادات المحلية فى المحافظتين وتصعيد الكوادر والكفاءات المتميزة خاصة من رؤساء الوحدات المحلية والمدن والمراكز والتنبيه بحسن وسرعة التعامل مع شكاوي ومشكلات المواطنين وطلبات السادة النواب التى تمس حياة المواطنين فى مختلف دوائر المحافظتين ، كما استعرض النواب لبعض الملفات الخاصة بتحديث الأحوزة العمرانية وموعد إنطلاق مشروعات المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " واستكمال بعض مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب والاستغلال الأمثل لبعض الأصول والاهتمام بملف النظافة والتصدي للإشغالات وسرعة تشغيل مصنع تدوير المخلفات الصلبة فى قنا .

ومن جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حرصها علي التواصل المستمر مع السادة أعضاء مجلس النواب للاستماع إلى كافة مطالب ومشكلات المواطنين فى دوائرهم بالمحافظات ودراستها وسرعة حلها بالتنسيق مع السادة المحافظين والأجهزة التنفيذية بما يحقق رضاهم عن عمل الإدارة المحلية ، وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة تتابع أداء قيادات الإدارة المحلية بجميع المحافظات وتصعيد الكوادر المتميزة للمناصب القيادية واستبعاد المقصرين منهم ومحاسبتهم والتصدي لأى تجاوزات أو مخالفات يتم رصدها .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن ملفات التصالح والتقنين والتصدي لمخالفات البناء والاشغالات علي رأس أولويات العمل اليومي لقيادات الإدارة المحلية فى جميع المحافظات لدفع وتيرة العمل والتصدي لأى مخالفات ، كما أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة والسادة المحافظين فيما يخص مطالب السادة النواب في ملف التقنين وفحص جميع مطالب المواطنين التى آثارها النواب ، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية لحياة كريمة ستنطلق بداية العام القادم وفقاً لما أكده فخامة رئيس الجمهورية فى منتدي مصر 2026 ، كما ستقوم الوزارة خلال الشهر القادم بالبدء فى التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى لرفع كفاءة عدد من الطرق المحلية بالمحافظات وذلك بمبلغ 3 مليار جنيه .

كما وجهت د.منال عوض ، عدد من قطاعات الوزارة وعلى رأسها التخطيط والتنمية المتكاملة والتفتيش والرقابة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة لفحص بعض الشكاوي والمشكلات التى أثارها السادة النواب وعرض تقرير شامل بالنتائج علي الوزيرة ، كما وجهت الوزيرة قطاع الاتصال السياسى والشئون البرلمانية بالوزارة بسرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من السادة أعضاء مجلس النواب فى قنا والمنيا والبالغ عددها 52 طلباً ، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لسرعة تلبية احتياجات وطلبات المواطنين وتحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم .