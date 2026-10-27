الصين تدعو أوروبا إلى احترام اقتصاد السوق في ظل تخطيطها لفرض قيود جديدة على الواردات الصينية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، اليوم /الثلاثاء/، إن جوهر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي يكمن في المنفعة المتبادلة والتعاون الذي يحقق مكاسب للطرفين، وذلك تعليقًا على تخطيط الاتحاد الأوروبي لتقليص واردات المواد الكيميائية والأثاث والآلات وغيرها من المنتجات الصينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية - في مؤتمر صحفي، حسبما أوردت صحيفة (جلوبال تايمز) الصينية - "تأمل الصين أن يحترم الجانب الأوروبي مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة، وأن يتجنب إساءة استخدام أدوات التدابير التجارية التصحيحية، وأن يتخذ إجراءات ملموسة لتعزيز التنمية السليمة والمستقرة للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي".

وأشار المتحدث إلى أن الاجتماع الثاني لآلية التشاور بين الصين والاتحاد الأوروبي بشأن التجارة والاستثمار قد أحرز تقدمًا إيجابيًا، مما يدل على أن الجانبين قادران على حل الخلافات الاقتصادية والتجارية بشكل كامل ومناسب من خلال الحوار والتشاور، مؤكدًا أن تعزيز الحوار والتشاور وتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري على أساس الاحترام المتبادل يصب في مصلحة الجانبين.