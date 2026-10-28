ناقد رياضي يكشف كواليس أزمات الزمالك في رواندا.. وموقف فتوح ومعتمد جمال

أكد الناقد الرياضي محمد البنهاوي أن غياب رئيس بعثة من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك كان أحد أسباب الأزمات التي شهدتها رحلة الفريق إلى رواندا، مشيرًا إلى عدد من الملفات المتعلقة بالفريق، من بينها موقف أحمد فتوح من العقوبة الموقعة عليه، ومستقبل معتمد جمال، وبعض القضايا الإدارية والمالية داخل النادي.

وقال البنهاوي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "سبب أزمات الزمالك في رواندا عدم وجود رئيس بعثة من أعضاء مجلس الإدارة، ومع كامل الاحترام للكابتن عبدالناصر محمد، فإنه سيكون منشغلًا ببعض الأمور الإدارية الأخرى الخاصة بالمباراة".

وأضاف: "الجهاز الفني منح اللاعبين جولة حرة في اليوم التالي لمباراة الجيش الرواندي، ولم يكن معهم أحد من الجهاز الفني أو الإداري، وحدثت تجاوزات شديدة جدًا".

وتطرق البنهاوي إلى ما أثير بشأن شيكوبانزا خلال رحلة رواندا، قائلًا إن الزمالك نفى هذه الأنباء، وإن اللاعب توجه إلى عبدالناصر محمد وأبلغه بأنه سيتوجه إلى السفارة البرتغالية لتقديم بلاغ بشأن ما قيل عنه، موضحًا أن اللاعب يحمل الجنسيتين البرتغالية والأنجولية.

وأشار إلى أن أنباءً غير رسمية خرجت من داخل الزمالك بشأن مقاضاة كل من شهر باللاعب واتهمه بارتكاب أمور غير أخلاقية في رواندا.

وفيما يتعلق بأحمد فتوح، قال البنهاوي إن اللاعب يرفض العقوبة الموقعة عليه، وإنه اشتكى إلى عدد من أعضاء مجلس الإدارة، مضيفًا أن إدارة الزمالك سترفض شروطه الخاصة بتجديد عقده.

كما تطرق الناقد الرياضي إلى موقف إمام عاشور مع الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعب كان لديه وعد بالحصول على هدية كبيرة وقت تجديد عقده، لكنه لم يحصل عليها، وهو ما تسبب في غضبه، وفقًا لما ذكره.

وعن الملفات المالية والقانونية داخل الزمالك، أوضح البنهاوي أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة قد تكون من الملفات المهمة للنادي خلال الفترة المقبلة، في ظل التحقيقات المتعلقة بشبهات إهدار نحو مليار ونصف المليار، بحسب تصريحاته. وأضاف أن نادر السيد سدد المبلغ المالي الذي حصل عليه في أزمة إتشيمبونج، وتمت تسوية الأمر.

وفيما يخص القرارات الفنية، كشف البنهاوي عن مد اجتماع الزمالك إلى الخميس المقبل، وتجديد الثقة في معتمد جمال، ليستمر في منصبه حتى نهاية الموسم.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن معتمد جمال عقد جلسة مع حسام الزناتي، ورفض فكرة الاستعانة بمساعد أجنبي ضمن الجهاز الفني.