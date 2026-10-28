بفستان كب .. منة فضالي تبرز جمالها في أحدث ظهور لها .. شاهد

لفتت الفنانة منة فضالي الأنظار بإطلالتها الأنيقة خلال تكريمها في أحد الحفلات، الذي شهد أجواءً احتفالية مميزة ومشاركة عدد من النجوم والشخصيات العامة، حيث ظهرت بإطلالة تجمع بين الأناقة واللمسات العصرية، لتتصدّر اهتمام متابعي الموضة والجمال.

تفاصيل إطلالة منة فضالي

اختارت الفنانة منة فضالي إطلالة لافتة؛ حيث ارتدت توبًا كورسيه دون أكتاف، تميز بتصميمه اللامع وتطريزاته المعدنية التي عكست الأضواء، مع تفاصيل دقيقة أبرزت جمال التصميم ومنحته طابعًا أنيقًا وجذابًا.

وجاء التوب بقصة محددة عند الخصر، مع تصميم انسيابي يبرز القوام، والحزء السفلى من الستان باللون الأسود، ليحقق توازنًا بين فخامة الجزء العلوي وبساطة الجزء السفلي، في اختيار يجمع بين الأناقة والراحة ويعكس توجهات الموضة العصرية.

منة فضالي

المكياج وتسريحة الشعر يبرزان جمال منة فضالي

وعلى صعيد الجمال، اعتمدت منة فضالي تسريحة شعر منسدلة بألوان بنية فاتحة، مع غرة جانبية أضفت لمسة ناعمة على ملامحها، بينما جاء المكياج بألوان هادئة أبرزت جمال عينيها وملامح وجهها، مع لمسات وردية منحت بشرتها إشراقة ملحوظة تحت أضواء الحفل.

كما أكملت إطلالتها بمجوهرات رقيقة، تضمنت عقدًا ناعمًا بتصميم متدلٍ وأقراطًا أنيقة، لتضيف لمسة من الرقي دون مبالغة، وتحافظ على الانسجام بين تفاصيل الإطلالة المختلفة.

منة فضالي

منة فضالي تتفاعل مع الحضور

وظهرت منة فضالي في مقطع فيديو متداول من أجواء الحفل وهي تتفاعل مع الكاميرات والحضور بابتسامة عفوية، في مشهد عكس أجواء الاحتفال. وحظيت إطلالتها باهتمام محبيها ومتابعي أخبار الموضة وإطلالات النجمات على السجادة الحمراء.

ويأتي ظهور منة فضالي ضمن الإطلالات التي تستقطب اهتمام الجمهور في المناسبات الفنية، خاصة مع حرص متابعيها على متابعة أحدث اختياراتها في عالم الأزياء والجمال.