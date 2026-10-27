انفراجة في أزمة نادر السيد بعد إيداع 100 ألف دولار بخزينة الزمالك

كشف هشام يكن، نجم الزمالك السابق، عن تطور جديد في أزمة نادر السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، المتعلقة بالمبلغ المالي الخاص بتسوية مستحقات الغاني بنيامين أتشيمبونج، لاعب الفريق الأبيض السابق، مؤكدًا إيداع 100 ألف دولار في خزينة النادي تمهيدًا لإنهاء الأزمة.

وكتب هشام يكن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

«تم إيداع مبلغ 100 ألف دولار في خزينة نادي الزمالك تحت حساب الأموال المفقودة من صفقة أتشيمبونج، وسيتم إخلاء سبيل نادر السيد».

وأضاف أن نجل نادر السيد تسلم المخالصة الخاصة بسداد المبلغ، عقب إيداعه في خزينة النادي، في خطوة تستهدف إنهاء الأزمة المالية المرتبطة بالواقعة.

تفاصيل أزمة نادر السيد وأتشيمبونج

وتعود تفاصيل الأزمة إلى حصول نادر السيد على مبلغ 100 ألف دولار من نادي الزمالك قبل عدة سنوات، في إطار محاولات تسوية مستحقات اللاعب الغاني بنيامين أتشيمبونج، الذي سبق له ارتداء قميص الفريق الأبيض.

وبحسب ما ورد في التحقيقات، تسلم نادر السيد المبلغ بصفته وكيلًا للاعب، ووقّع إيصالًا رسميًا يفيد باستلامه، مقابل إنهاء النزاع المالي وتوقيع أتشيمبونج على مخالصة مالية لصالح الزمالك.

لكن التسوية لم تكتمل بالشكل المطلوب، إذ لم يوقّع اللاعب الغاني على المخالصة المالية رغم صرف المبلغ، واستمر في اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بمستحقاته لدى النادي.

وأسفرت الإجراءات التي اتخذها اللاعب عن صدور أحكام لصالحه من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والمحكمة الرياضية الدولية، ما أبقى الأزمة قائمة رغم صرف المبلغ المخصص للتسوية.

وجاء إيداع المبلغ مجددًا في خزينة الزمالك ليشكل تطورًا جديدًا في القضية، وسط ترقب لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة.