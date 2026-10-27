إعلامي ينفرد بكواليس أزمة الزمالك مع نادر السيد بسبب أتشيمبونج

كشف الإعلامي عبد الناصر زيدان تفاصيل الاتفاق المبرم بين نادي الزمالك ونادر السيد عام 2021، بشأن تسوية مستحقات اللاعب السابق بنجامين أتشيمبونج، موضحًا قيمة المبالغ التي تسلمها، وبنود الإقرار الموقع بين الطرفين، إلى جانب تطورات الخلاف والإجراءات القانونية التي اتخذها النادي.

وقال عبد الناصر زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، المذاع على قناة "Modern MTI": "إدارة الزمالك جلست مع نادر السيد عام 2021، بصفته صاحب الشركة المسئولة عن التعاقد مع أتشيمبونج".

وأضاف أن نادر السيد تسلم شيكين بإجمالي 100 ألف دولار، ووقّع إقرارًا يتضمن تفاصيل المبالغ وشروط التسوية.

وتضمن الإقرار بأنه "في حالة عدم اعتماد هذه التسوية من الجهات الرياضية المختصة، ألتزم برد كامل المبلغ إلى نادي الزمالك، أو إيداع المبلغ باسم النادي في حساب اللاعب ضمن المبالغ المستحقة له، مع تسليم النادي إيصال الإيداع، أو تقديم سند تنفيذي يفيد أحقيتي في ذلك المبلغ وتحصيله من أموال اللاعب المستحقة على نادي الزمالك".

وتابع زيدان أن عمر أدهم تواصل مع أتشيمبونج، وسأله عما إذا كان لديه وكيل في مصر، إلا أن اللاعب نفى وجود وكيل له، وأرسل ما يفيد ذلك، قبل التواصل معه وتسوية مستحقاته.

وأشار إلى أن الزمالك استدعى نادر السيد من أجل رد الأموال، لكنه لم يحضر، رغم إرسال أكثر من إنذار إليه، كما عُقدت عدة جلسات بين نادر السيد والمستشار القانوني للنادي، شهدت خلافات بين الطرفين.

وأوضح زيدان أن نادر السيد يتمسك بأحقيته في المبلغ، معتبرًا أن الحكم الصادر لصالح اللاعب يمنحه الحق فيه، وأنه لا يجوز مطالبته برد أموال يرى أنه مستحق لها.

وأشار إلى أن نادي الزمالك اتخذ الإجراءات القانونية ضد نادر السيد، بعد فشل محاولات التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بشأن الأزمة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نادر السيد سيدد المبلغ خلال ساعات، وسيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الزمالك.