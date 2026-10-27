النادي هو النجم.. محسن صالح: مخطئ من يعتقد أن الأهداف وحدها تصنع نجومية اللاعب

أكد محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي، أن شعبية الأندية وتاريخها من العوامل المؤثرة في صناعة نجومية اللاعبين والمدربين، مشيرًا إلى أن التألق داخل الملعب ليس العامل الوحيد الذي يحدد مدى شهرة أي لاعب أو مدرب.

محسن صالح وشعبية اللاعب

وقال محسن صالح إن الاعتقاد بأن نجومية اللاعب تُصنع من خلال أدائه وأهدافه فقط هو اعتقاد خاطئ، موضحًا أن شعبية النادي وكثرة بطولاته تلعبان دورًا كبيرًا في زيادة شهرة نجومه.

وضرب رئيس لجنة التخطيط السابق بالأهلي مثالًا بالنيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم جالاتا سراي التركي ومنتخب نيجيريا، مشيرًا إلى أنه يحظى بشهرة أكبر من محمد صلاح في تركيا، بسبب الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها ناديه وكثرة بطولاته.

الحسين عموتة

كما تطرق محسن صالح إلى المدربين، مؤكدًا أن الشهرة لا ترتبط دائمًا بالكفاءة الفنية وحدها، مستشهدًا بالحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، الذي وصفه بأنه الأكثر شهرة رغم عدم تقديم أوراق اعتماده حتى الآن، في ظل وجود مدربين آخرين أكثر كفاءة، لكنهم يتولون تدريب أندية أقل شعبية.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري

في سياق آخر، يستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الخامسة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالمسابقة.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين، في ظل رغبة الفريق في استعادة الثقة وتصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال المواجهات الأخيرة، إلى جانب تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري.

الأهلي يسعى لاستعادة الانتصارات بعد التعادل مع القناة

يدخل الأهلي المواجهة بحثًا عن استعادة الانتصارات المحلية، بعدما تعادل مع القناة بنتيجة 3-3 في الجولة الماضية، وهي النتيجة التي تسببت في حالة من الاستياء داخل الفريق، بسبب فقدان نقطتين مهمتين في سباق المنافسة على لقب الدوري.

ويأمل الجهاز الفني في تصحيح مسار الفريق والظهور بصورة أفضل أمام مودرن سبورت، من خلال معالجة الأخطاء الدفاعية وتحسين الأداء، بما يساعد الأهلي على العودة إلى طريق الانتصارات ومواصلة المنافسة على البطولة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

من المنتظر أن تُنقل مباراة الأهلي ومودرن سبورت عبر قناة أون سبورت، الناقل التلفزيوني لمباريات الدوري المصري الممتاز، على أن تُحدد تفاصيل الاستوديو التحليلي والتغطية وفقًا لجدول البث الرسمي للقناة.

ويطمح الأهلي إلى تحقيق الفوز ومصالحة جماهيره، في ظل الضغوط المتزايدة على الفريق لاستعادة مستواه وتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة من منافسات الدوري المصري الممتاز.