إحباط محاولة طعن زعيم حزب معارض في تل أبيب

شهدت مدينة تل أبيب تطورا أمنيا لافتا، الثلاثاء، بعدما أعلن حزب «الديمقراطيون» الإسرائيلي إحباط محاولة استهداف زعيمه يائير غولان، أحد أبرز المعارضين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك خلال جولة انتخابية لحث الناخبين على المشاركة في التصويت.

وبحسب ما أورده الحزب، اقترب شخص من غولان بصورة أثارت الشبهات، قبل أن يتدخل فريق الحراسة ويمنعه من الاقتراب، لتسقط سكين كبيرة من ملابس المشتبه به أثناء التعامل معه. وعلى الفور، سيطر أفراد الأمن عليه واستدعوا الشرطة، التي ألقت القبض عليه للتحقيق في الواقعة.

في المقابل، أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن الشرطة لم تؤكد وقوع محاولة طعن، موضحة أن المشتبه به لم يهدد غولان بشكل مباشر، وأنه جرى توقيفه بعد الاشتباه في سلوكه، فيما كشفت عملية الفحص عن حيازته سكينا.

وتأتي الواقعة في وقت تشهد فيه إسرائيل أجواء سياسية وأمنية متوترة بالتزامن مع الانتخابات، وسط مخاوف من تصاعد التهديدات التي تستهدف شخصيات سياسية معارضة.

وكان حزب غولان أعلن في وقت سابق رفع مستوى التهديد الأمني المحيط به، في ظل ما وصفه بتهديدات متزايدة.

وتعيد الحادثة تسليط الضوء على المخاوف من انعكاس حدة الاستقطاب السياسي على سلامة المرشحين، في وقت تتزايد فيه أهمية الإجراءات الأمنية لحماية الشخصيات العامة وضمان سير العملية الانتخابية دون تهديد أو عنف.