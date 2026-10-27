قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيول تحاصر إيلات.. إسرائيل تغلق جميع الطرق المؤدية إلى المدينة بسبب الأمطار الغزيرة
استعدادا لإطلاق مشروع حصين.. مفتي الجمهورية يستقبل محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب
انتخابات الكنيست.. 3.2 مليون ناخب يدلون بأصواتهم وسط ترقب اليمين لمصير حكومة الاحتلال
وزير الخارجية: الطلاب المتفوقين ثروة قومية وركيزة أساسية في بناء المستقبل
خامنئي يبحث شروط إنهاء الحرب مع واشنطن
البحرية الإيرانية: حريق بناقلة نفط اصطدمت بألغام بحرية في هرمز
بيان رسمي من رابطة الدوري الإسباني للاعتذار عن إساءة مبابي للزعيم الصيني
بسبب التوقيت الشتوي.. الأعلى للإعلام: عودة موعد انتهاء بث البرامج الرياضية إلى الساعة 12 منتصف الليل بدلا من الواحدة صباحًا
أستاذ علوم سياسية: انتخابات الكنيست الـ 26 هي الأهم في تاريخ إسرائيل
وزير الخارجية يلتقي أوائل الجامعات المصرية ويعلن تنظيم نماذج محاكاة للأزمات الدولية
ماريا زاخاروفا: هوس الغرب بتدمير روسيا مرض تاريخي مزمن.. وأكثر من 35 ألف عقوبة لن تكسر سيادتنا
إحباط محاولة طعن زعيم حزب معارض في تل أبيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأولمبياد الخاص والهلال الأحمر يبحثان تعزيز التعاون المشترك وتوقيع بروتوكول تعاون

مدير الأولمبياد الخاص المصري
مدير الأولمبياد الخاص المصري
علا محمد

أجرى الدكتور باسم تهامي، مدير الأولمبياد الخاص المصري، زيارة لجمعية الهلال الأحمر المصري، حيث التقى الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، لبحث سبل التعاون المشترك ومناقشة توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين، بما يسهم في دعم البرامج والأنشطة المقدمة لأبطال الأولمبياد الخاص.

جاء ذلك في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية وتوسيع مجالات الشراكة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية.

وتناولت الزيارة بحث آليات التعاون في المجالات الطبية والإنسانية، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للاعبين والمشاركين في أنشطة وفعاليات الأولمبياد الخاص المصري، ويدعم توفير بيئة آمنة وشاملة تضمن مشاركتهم الفعالة في الأنشطة الرياضية والمجتمعية.

وأكد الأستاذ الدكتور باسم تهامي، مدير الأولمبياد الخاص المصري، أن التعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري يمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات الوطنية ذات الدور الإنساني والمجتمعي، مشيرًا إلى أن «توفير الرعاية الطبية اللازمة لأبطال الأولمبياد الخاص يمثل أولوية أساسية، وأن تعزيز التعاون مع الهلال الأحمر المصري يفتح آفاقًا جديدة لتطوير الخدمات الطبية والإنسانية المقدمة للاعبينا، بما يضمن سلامتهم ويدعم مشاركتهم في مختلف الفعاليات الرياضية والمجتمعية».

ومن جانبها، أكدت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، أهمية التعاون مع الأولمبياد الخاص المصري في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، مشيرة إلى أن «التعاون مع المؤسسات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة مؤسسة الاولمبياد الخاص يأتي في إطار الدور الإنساني والمجتمعي للهلال الأحمر المصري، وحرصه على دعم المبادرات التي تسهم في توفير الرعاية اللازمة وتعزيز قيم التضامن والتكافل والدمج المجتمعي».

وشهدت الزيارة تكريم جمعية الهلال الأحمر المصري تقديرا لدورها الفعال وجهودها في توفير التغطية التأمينية الطبية خلال فعاليات الأولمبياد الخاص المصري، بما يعكس أهمية التكامل بين المؤسسات الوطنية في تقديم الدعم الطبي والإنساني، وضمان سلامة اللاعبين والمشاركين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الأولمبياد الخاص المصري على بناء شراكات استراتيجية مستدامة مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في تطوير برامجه الرياضية والصحية والمجتمعية، وترسيخ مبادئ الدمج وتكافؤ الفرص، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية من المشاركة الفاعلة في المجتمع.

تعزيز التعاون المؤسسات الوطنية مجالات الشراكة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور باسم تهامي مدير الأولمبياد الخاص المصري جمعية الهلال الأحمر المصري الدكتورة آمال إمام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

خطة النواب توافق على تخصيص 5% من سيارات «تحيا مصر» لذوي الإعاقة

وزير التربية والتعليم

تنبيه عاجل لطلاب 2 بكالوريا بشأن مادة الثقافة المالية

وزير التربية والتعليم

بعد قرار التعاقد مع المعلمين المساعدين..ننشر المؤهلات المطلوبة لكل تخصص للتعاقد بالحصة

الاهلي

المقاولون العرب يعلن انتقال نجمه للأهلي.. تفاصيل

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة.. الإفتاء توضح

الدولار

تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

الاهلي

عرض تركي يهدد استمرار نجم الأهلي.. تفاصيل

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. التعليم تصدر قرارا عاجلا بالتعاقد مع المعلمين المساعدين

ترشيحاتنا

إيمان عز الدين

إيمان عز الدين: كفاية تضحية.. اختيار نفسك أحيانا أعظم قرار في حياتك

الرمان

طريقة عمل سلطة الرمان في المنزل.. وصفة منعشة وصحية بخطوات بسيطة

جوري بكر

جوري بكر تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟.. أسباب نفسية وراء تأجيل الرد على الرسائل برغم رؤيتها

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟.. أسباب نفسية

ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟ أسباب نفسية
ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟ أسباب نفسية
ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟ أسباب نفسية

بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟.. ماذا يقول ذلك عنك؟

بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟
بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟
بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز

فيديو

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د. صابر حارص يكتب: السيناريو الأخطر

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

المزيد