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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بمشاركة 200 لاعب ولاعبة .. الأولمبياد الخاص المصري ينظم المسابقة الوطنية لألعاب القوى

الأولمبياد
الأولمبياد
علا محمد

في أجواء رياضية مفعمة بالحماس والإصرار وروح المنافسة، نظم الأولمبياد الخاص المصري المسابقة الوطنية لألعاب القوى، بالمركز الرياضي لتدريب الفرق القومية بالمعادي، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة يمثلون 66 هيئة من مختلف محافظات الجمهورية، في إطار جهود الأولمبياد الخاص المصري المستمرة لتوسيع قاعدة المشاركة الرياضية للاعبو الاولمبياد الخاص المصري ، واكتشاف المواهب الواعدة وإعداد الأبطال للمشاركة في الاستحقاقات الرياضية الإقليمية والعالمية المقبلة.

وتأتي هذه المسابقة في إطار خطة الأولمبياد الخاص المصري لإعداد وتأهيل اللاعبين واللاعبات للمشاركة في الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص، والألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص 2027، من خلال إتاحة الفرصة أمام المواهب الرياضية من مختلف المحافظات لإظهار قدراتهم والمنافسة وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة.

وتضمنت المنافسات سباقات العدو، ومنها سباق 100 متر، إلى جانب مسابقات الميدان، ومن بينها دفع الجلة، وسط أجواء تنافسية اتسمت بالحماس والروح الرياضية، واختُتمت الفعاليات بتتويج الأبطال الفائزين، تقديرًا لما قدموه من أداء متميز خلال المنافسات.

وفي تصريح له، أكد الأستاذ عمرو محي الدين الطحاوي، نائب المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري ومدير الألعاب والمسابقات، أن تنظيم المسابقة الوطنية لألعاب القوى يأتي ضمن استراتيجية الأولمبياد الخاص المصري لتطوير المنظومة الرياضية، وتوسيع قاعدة المشاركة، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من اللاعبين واللاعبات لإظهار قدراتهم واكتساب الخبرات التنافسية.

وأضاف الطحاوي: «نفخر بمشاركة 200 لاعب ولاعبة يمثلون 66 هيئة من مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما يعكس اتساع قاعدة ممارسة الرياضة داخل الأولمبياد الخاص المصري، وحرص الهيئات على دعم أبنائنا من ذوي الإعاقة الفكرية وإتاحة الفرص أمامهم للتعبير عن قدراتهم وتحقيق طموحاتهم الرياضية. فكل لاعب يشارك في هذه المنافسات يمثل قصة نجاح وإرادة تستحق الدعم والتقدير».

وتابع: «تمثل المسابقات الوطنية أهمية كبيرة في تقييم المستويات الفنية للاعبين، واكتشاف العناصر المتميزة، وإعدادهم وفق أسس فنية وتنافسية تضمن تمثيل مصر بصورة مشرفة في البطولات الإقليمية والعالمية. ونعمل باستمرار على تطوير منظومة الألعاب والمسابقات، بالتعاون مع الهيئات المشاركة والأجهزة الفنية، لتوفير بيئة رياضية آمنة ومحفزة تساعد أبطالنا على تحقيق أفضل النتائج».

واختتم الطحاوي تصريحه بتوجيه الشكر إلى جميع الهيئات المشاركة والأجهزة الفنية والإدارية والمتطوعين، وكافة الجهات التي أسهمت في تنظيم المسابقة وإنجاح فعالياتها، مؤكدًا أن التعاون بين جميع الشركاء يمثل ركيزة أساسية لاستمرار نجاح برامج الأولمبياد الخاص المصري وتحقيق رسالته في الدمج المجتمعي من خلال الرياضة.

وفي إطار الحرص على توفير بيئة آمنة وداعمة للمشاركين، شهدت الفعاليات تكريم ممثلي جمعية الهلال الاحمر المصري وهيئة الإسعاف المصرية تقديرًا لجهودهم في تقديم الدعم الطبي وتأمين المنافسات، إلى جانب تكريم المتطوعين تقديرًا لدورهم الفعّال في التنظيم ومساندة اللاعبين واللاعبات طوال الفعاليات.

ويؤكد الأولمبياد الخاص المصري من خلال تنظيم هذه المسابقة التزامه بمواصلة تطوير البرامج الرياضية، وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية في مختلف الألعاب، وترسيخ قيم المساواة والاحترام وتكافؤ الفرص، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر شمولًا وإيمانًا بقدرات جميع أفراده.

أجواء رياضية مفعمة بالحماس نظم الأولمبياد الخاص المصري المسابقة الوطنية تدريب الفرق القومية بالمعادي الألعاب تطوير البرامج الرياضية

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