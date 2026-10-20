اليابان واليونان تعربان عن قلقهما إزاء المخاطر التي تهدد سلامة الملاحة في مضيق هرمز

أعربت اليابان واليونان اليوم الثلاثاء عن قلقهما إزاء المخاطر التي تهدد سلامة الملاحة في مضيق هرمز.

وأكدت الدولتان عزمهما توسيع نطاق التعاون البحري بينهما، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها وزير الشؤون البحرية اليوناني فاسيليس كيكيلياس، إلى اليابان.

وعقد كيكيلياس في طوكيو سلسلة من الاجتماعات، شملت كلا من وزير استراتيجية التنمية مينورو كيوتشي، ونائب وزير البنية التحتية والنقل والسياحة كينتارو أساهي، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية اليابانية-اليونانية تارو كونو.

وأعرب الجانبان عن قلقهما إزاء المخاطر المستمرة التي تهدد سلامة الملاحة في مضيق هرمز وتأثيرها على حركة التجارة البحرية الدولية، كما أكدا القيم المشتركة التي تجمع البلدين والتزامهما بالقانون الدولي، مجددين عزمهما على تعزيز كافة جوانب التعاون البحري بينهما بشكل شامل.

علاوة على ذلك، واصل الطرفان مناقشات كانت قد بدأت في سبتمبر الماضي - خلال معرض سالونيك الدولي في شمال اليونان - حول تعميق التعاون في مجالي الخدمات اللوجستية للموانئ وأحواض بناء السفن.