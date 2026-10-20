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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالات جريئة ومتنوعة.. أي فستان الأجمل؟

إطلالات هيفاء وهبي تثير الجدل
إطلالات هيفاء وهبي تثير الجدل
رنا عصمت

خطفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأنظار خلال مشاركتها للجمهور صور لها من أحدث ظهور لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام.

تفاصيل إطلالات هيفاء وهبي..

لفتت النجمة هيفاء وهبي الأنظار بمجموعة من الإطلالات اللافتة التي تجمع بين الأنوثة والجرأة، حيث تنوعت اختياراتها بين الفساتين اللامعة والتصميمات المطرزة التي تبرز جمال القوام وتمنحها حضورًا مميزًا.

الفستان الوردى..

وظهرت هيفاء في إحدى الإطلالات بفستان طويل باللون الوردي الفاتح، تميز بالتطريزات الدقيقة والتفاصيل الريشية التي أضفت عليه لمسة فخمة، مع تصميم يبرز الخصر وينسدل بانسيابية حتى الأرض.

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الفستان الفضي القصير..

كما تألقت بفستان قصير باللون الفضي اللامع، جاء بتصميم ضيق يعكس الأضواء ويمنح الإطلالة طابعًا عصريًا، ونسقت معه حذاء بكعب عالٍ لإكمال المظهر الأنيق.

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هيفاء وهبي بفستان اسود قصير..

وفي إطلالة أخرى، اختارت فستانًا أسود قصيرًا مزينًا بتفاصيل فضية لامعة ونقوش مستوحاة من الخطوط الحيوانية، مع ذيل طويل أضفى على التصميم طابعًا دراميًا لافتًا، بينما اعتمدت في إطلالة رابعة فستانًا فضيًا قصيرًا بقصة بسيطة ولامعة أبرزت تفاصيل التصميم.

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وتعكس هذه الاختيارات تنوع أسلوب هيفاء وهبي في عالم الموضة، بين الفخامة الكلاسيكية واللمسات العصرية الجريئة، لتظل إطلالاتها محط اهتمام متابعيها ومحبي الأزياء.

إطلالات هيفاء وهبي تثير الجدل هيفاء هيفاء وهبي إطلالات هيفاء وهبي

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إطلالات هيفاء وهبي تثير الجدل
إطلالات هيفاء وهبي تثير الجدل
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