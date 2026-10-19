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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة

أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة
أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة
رنا عصمت

شهد اليوم الرابع لدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، أمس الأحد، حضور عدد من نجوم الفن والإعلام، الذين حرصوا على المشاركة في انطلاق فعاليات المهرجان في دورته الجديدة.

تفاصيل إطلالة امينة خليل..

 

لفتت الفنانة أمينة خليل، الأنظار بتصميم يجمع بين الأناقة والأنوثة، حيث ظهرت  بفستان طويل باللون الوردي الفاتح المائل إلى الشامبين، تزينه تطريزات فضية لامعة وتفاصيل بارزة مستوحاة من الأشكال النباتية، أضفت على التصميم لمسة من الفخامة والرقي.

وجاء الفستان بقصة انسيابية مع حمالات عريضة نسبيًا وفتحة صدر مقفله بالقماش الشفاف، بينما تركزت التطريزات الكثيفة عند منطقة الصدر، لتنساب بعدها على طول الفستان في أشكال متفرقة زادت من جمال التصميم وتفرده.

 كما ساهمت الخامة اللامعة والتفاصيل الدقيقة في إبراز الإطلالة بصورة جذابة تجمع بين البساطة في القصة والفخامة في التطريز.

واعتمدت امينة خليل على  تسريحة شعر أسود طويلًا وناعمًا، منسدلًا على أحد الجانبين، مع مكياج يبرز ملامح الوجه وأحمر شفاه بدرجة حمراء هادئة، فيما اختارت أقراطًا طويلة متدلية أضافت لمسة أنيقة إلى مظهرها

 ونسقت الإطلالة مع قلادة سوداء رفيعة زادت من تميز اللوك، دون أن تطغى على تفاصيل الفستان.

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أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة تفاصيل إطلالة امينة خليل الفنانة امينة خليل امينة خليل فى الجونة

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