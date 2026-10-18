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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بفستان أسود .. نجلاء بدر بإطلالة جريئة في فاعليات مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد

نجلاء بدر
نجلاء بدر
آية التيجي

لفتت الفنانة نجلاء بدر الأنظار بإطلالتها الجريئة خلال فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي، حيث اختارت إطلالة باللون الأسود حملت طابعًا أنثويًا لافتًا، وجمعت بين الجرأة والأناقة، لتكون واحدة من الإطلالات المميزة على السجادة الحمراء.

تفاصيل إطلالة نجلاء بدر في اليوم الثالث من مهرجان الجونة

وظهرت نجلاء بدر بفستان أسود بتصميم لافت، عكس اهتمامها بالتفاصيل واختيار الأزياء التي تبرز قوامها بأسلوب أنيق، وسط أجواء المهرجان الذي يشهد حضورًا واسعًا لنجوم الفن والإعلام وصناع السينما.

اعتمدت نجلاء بدر على فستان أسود يجمع بين الكورسيه المطرز والتفاصيل الشفافة، حيث جاء الجزء العلوي بتصميم محدد للقوام، مع تطريزات سوداء لامعة أضفت لمسة من الفخامة على الإطلالة.

وتميز الفستان بقصة صدر على شكل قلب، مع حمالات عريضة نسبيًا، فيما ظهرت أجزاء من التصميم بخامة شفافة مزينة بتطريزات سوداء بارزة، ما منح الفستان مزيجًا من الجرأة والرقي.

ولم تقتصر تفاصيل الإطلالة على الفستان فحسب، بل أضافت نجلاء بدر لمسة مختلفة من خلال قطع من التول الأسود الشفاف المنسدلة على جانبي جسدها، لتمنح التصميم حركة وانسيابية، وتجعله أكثر تميزًا على السجادة الحمراء.

مكياج نجلاء بدر وتسريحة شعرها

أما من الناحية الجمالية، فاختارت نجلاء بدر مكياجًا يبرز ملامح وجهها، مع التركيز على العيون وتحديدها بأسلوب جذاب، إلى جانب أحمر شفاه بدرجة وردية مائلة إلى الأحمر، انسجمت مع اللون الأسود للفستان.

نجلاء بدر

واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة إلى الخلف، مع ترتيب الشعر بعيدًا عن الوجه، ما ساهم في إبراز ملامحها وتفاصيل التصميم عند منطقة الرقبة والصدر.

كما أكملت إطلالتها بإكسسوارات بسيطة نسبيًا، لتترك مساحة للتصميم الجريء للفستان كي يكون العنصر الأساسي في ظهورها.

إطلالة جريئة تعكس أسلوب نجلاء بدر

جاءت إطلالة نجلاء بدر في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي بطابع مختلف، إذ اعتمدت على اللون الأسود والتطريزات اللامعة والخامات الشفافة، في اختيار يجمع بين الأنوثة والجرأة.

وتواصل إطلالات النجمات في مهرجان الجونة السينمائي جذب اهتمام الجمهور ومحبي الموضة، خاصة مع تنوع الاختيارات بين التصميمات الكلاسيكية والإطلالات العصرية والجريئة، التي تضيف أجواء من المنافسة الأنيقة على السجادة الحمراء.

وبإطلالتها السوداء، قدمت نجلاء بدر اختيارًا لافتًا يعتمد على التفاصيل الدقيقة والتنسيق بين الأزياء والمكياج وتسريحة الشعر، لتضيف حضورًا مميزًا إلى مشهد الموضة في المهرجان.

نجلاء بدر إطلالة نجلاء بدر مهرجان الجونة السينمائي إطلالات النجمات الموضة والأناقة

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