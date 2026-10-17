بسنت شوقي ومحمد فراج يخطفان الأنظار في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي

لفت الثنائي بسنت شوقي ومحمد فراج الأنظار بإطلالتهما الأنيقة خلال فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي، حيث جمعا بين البساطة والرقي في اختيار الأزياء، في ظهور لاقى اهتمام محبي الموضة ومتابعي إطلالات النجوم على السجادة الحمراء.

تفاصيل إطلالة بسنت شوقي في مهرجان الجونة السينمائي

وجاءت إطلالة الثنائي لتؤكد حضورهما المميز في المهرجان، مع تنسيق لافت بين الألوان والتفاصيل، عكس ذوقهما في اختيار الأزياء المناسبة للأجواء السينمائية الاحتفالية.

اختارت الفنانة بسنت شوقي إطلالة أنيقة بفستان أسود يتميز بقصة مجسمة تبرز جمال القوام، مع تصميم انسيابي يضفي لمسة من الأنوثة والرقي على مظهرها.

وجاء الفستان بقصة علوية غير متماثلة، مع تفاصيل ناعمة عند منطقة الكتفين، فيما أضفت خامته اللامعة بدرجة بسيطة لمسة من الفخامة على التصميم، دون الحاجة إلى تفاصيل مبالغ فيها.

واعتمدت بسنت شوقي على تسريحة شعر مرفوعة إلى الخلف، مع فرق جانبي ولمسة مرتبة أبرزت ملامح وجهها، كما اختارت مكياجًا ناعمًا ركز على إبراز العينين وتحديد الملامح، مع أحمر شفاه بدرجة هادئة عززت جمال الإطلالة.

واكتملت أناقتها بإكسسوارات ذهبية بسيطة، تمثلت في أساور وأقراط ناعمة، لتمنح الإطلالة لمسة من البريق مع الحفاظ على بساطة التصميم الأسود.

وتميزت إطلالة بسنت شوقي بالتوازن بين الأناقة العصرية والطابع الكلاسيكي، إذ جاء اللون الأسود اختيارًا مناسبًا لمحبي الإطلالات الراقية التي تعتمد على قوة التصميم أكثر من كثرة التفاصيل.

بسنت شوقي ومحمد فراج في مهرجان الجونة السينمائي

محمد فراج بإطلالة كلاسيكية تجمع بين الأناقة والعصرية

من جانبه، اختار الفنان محمد فراج إطلالة تجمع بين الطابع الكلاسيكي واللمسات العصرية، حيث ظهر ببدلة باللون الأوف وايت، نسقها مع تيشيرت أسود، في اختيار منح مظهره قدرًا من البساطة والأناقة.

وجاءت البدلة بقصة مريحة نسبيًا، مع جاكيت ذي تصميم كلاسيكي وبنطلون متناسق، فيما أضفى التيشيرت الأسود تباينًا واضحًا مع اللون الفاتح للبدلة، ليمنح الإطلالة طابعًا شبابيًا بعيدًا عن الرسمية التقليدية.

واعتمد محمد فراج على تسريحة شعر قصيرة، مع مظهر طبيعي يتناسب مع اختياراته البسيطة، ليظهر بإطلالة متوازنة تجمع بين الأناقة والراحة.

تناغم لافت بين إطلالتي بسنت شوقي ومحمد فراج

برز التناغم بين إطلالتي بسنت شوقي ومحمد فراج من خلال التباين بين الفستان الأسود الأنيق والبدلة الفاتحة، وهو ما منح ظهورهما معًا طابعًا مميزًا أمام عدسات المصورين.

ففي الوقت الذي اعتمدت فيه بسنت شوقي على الأنوثة والتفاصيل الراقية، اختار محمد فراج البساطة في تنسيق الأزياء، ليكتمل المظهر العام للثنائي بأسلوب يجمع بين الكلاسيكية والعصرية.

وتأتي هذه الإطلالة ضمن أبرز الاختيارات التي تستحق المتابعة خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، الذي يشهد حضور عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما، إلى جانب الاهتمام بإطلالات المشاهير واتجاهات الموضة على السجادة الحمراء.

إطلالات النجوم تخطف الأنظار في مهرجان الجونة

تظل إطلالات النجوم من أبرز الجوانب التي تحظى باهتمام الجمهور خلال مهرجان الجونة السينمائي، إذ تمثل السجادة الحمراء مساحة لاستعراض اتجاهات الموضة وتنوع الاختيارات بين التصميمات الكلاسيكية والقصات العصرية.

وجاء ظهور بسنت شوقي ومحمد فراج في اليوم الثالث ليقدم نموذجًا للأناقة التي تعتمد على التنسيق المتوازن واختيار الألوان المناسبة، مع الحفاظ على الطابع الشخصي لكل منهما.