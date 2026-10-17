قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر أقل عيار ذهب في الصاعة الآن
سعر الدولار اليوم أمام الجنيه بعد ارتفاعه في جميع البنوك
فلسطين تدين هجوم المستوطنين على مركبات دبلوماسية لبعثات دول أوروبية شرق رام الله
الدفاع الروسية: استهداف سفينة تنقل شحنات عسكرية إلى ميناء أوديسا
برلمانية: رسائل الرئيس السيسي تؤكد أن قوة مصر في وعي شعبها وتماسك مؤسساتها
تركي آل الشيخ لـ عمرو أديب: مواقف المملكة العربية السعودية ومصر تاريخية
تركي آل الشيخ: هناك مستفيدون من محاولة ضرب أي تقارب سعودي مصري
الصين تدعو إلى توسيع التعاون الدولي لتطوير الطب التقليدي
وزير الخارجية الفرنسي: على إسرائيل وقف العنف الإجرامي للمستوطنين في الضفة الغربية فورًا
السعوية والأردن يؤكدان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك حيال التحديات الراهنة
الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار غدًا وانخفاض الحرارة ليلًا إلى 17 درجة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بسنت شوقي ومحمد فراج يخطفان الأنظار في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي

بسنت شوقي ومحمد فراج في مهرجان الجونة السينمائي
بسنت شوقي ومحمد فراج في مهرجان الجونة السينمائي
آية التيجي

لفت الثنائي بسنت شوقي ومحمد فراج الأنظار بإطلالتهما الأنيقة خلال فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي، حيث جمعا بين البساطة والرقي في اختيار الأزياء، في ظهور لاقى اهتمام محبي الموضة ومتابعي إطلالات النجوم على السجادة الحمراء.

تفاصيل إطلالة بسنت شوقي في مهرجان الجونة السينمائي

وجاءت إطلالة الثنائي لتؤكد حضورهما المميز في المهرجان، مع تنسيق لافت بين الألوان والتفاصيل، عكس ذوقهما في اختيار الأزياء المناسبة للأجواء السينمائية الاحتفالية.

اختارت الفنانة بسنت شوقي إطلالة أنيقة بفستان أسود يتميز بقصة مجسمة تبرز جمال القوام، مع تصميم انسيابي يضفي لمسة من الأنوثة والرقي على مظهرها.

وجاء الفستان بقصة علوية غير متماثلة، مع تفاصيل ناعمة عند منطقة الكتفين، فيما أضفت خامته اللامعة بدرجة بسيطة لمسة من الفخامة على التصميم، دون الحاجة إلى تفاصيل مبالغ فيها.

واعتمدت بسنت شوقي على تسريحة شعر مرفوعة إلى الخلف، مع فرق جانبي ولمسة مرتبة أبرزت ملامح وجهها، كما اختارت مكياجًا ناعمًا ركز على إبراز العينين وتحديد الملامح، مع أحمر شفاه بدرجة هادئة عززت جمال الإطلالة.

واكتملت أناقتها بإكسسوارات ذهبية بسيطة، تمثلت في أساور وأقراط ناعمة، لتمنح الإطلالة لمسة من البريق مع الحفاظ على بساطة التصميم الأسود.

وتميزت إطلالة بسنت شوقي بالتوازن بين الأناقة العصرية والطابع الكلاسيكي، إذ جاء اللون الأسود اختيارًا مناسبًا لمحبي الإطلالات الراقية التي تعتمد على قوة التصميم أكثر من كثرة التفاصيل.

بسنت شوقي ومحمد فراج في مهرجان الجونة السينمائي

محمد فراج بإطلالة كلاسيكية تجمع بين الأناقة والعصرية

من جانبه، اختار الفنان محمد فراج إطلالة تجمع بين الطابع الكلاسيكي واللمسات العصرية، حيث ظهر ببدلة باللون الأوف وايت، نسقها مع تيشيرت أسود، في اختيار منح مظهره قدرًا من البساطة والأناقة.

وجاءت البدلة بقصة مريحة نسبيًا، مع جاكيت ذي تصميم كلاسيكي وبنطلون متناسق، فيما أضفى التيشيرت الأسود تباينًا واضحًا مع اللون الفاتح للبدلة، ليمنح الإطلالة طابعًا شبابيًا بعيدًا عن الرسمية التقليدية.

واعتمد محمد فراج على تسريحة شعر قصيرة، مع مظهر طبيعي يتناسب مع اختياراته البسيطة، ليظهر بإطلالة متوازنة تجمع بين الأناقة والراحة.

تناغم لافت بين إطلالتي بسنت شوقي ومحمد فراج

برز التناغم بين إطلالتي بسنت شوقي ومحمد فراج من خلال التباين بين الفستان الأسود الأنيق والبدلة الفاتحة، وهو ما منح ظهورهما معًا طابعًا مميزًا أمام عدسات المصورين.

ففي الوقت الذي اعتمدت فيه بسنت شوقي على الأنوثة والتفاصيل الراقية، اختار محمد فراج البساطة في تنسيق الأزياء، ليكتمل المظهر العام للثنائي بأسلوب يجمع بين الكلاسيكية والعصرية.

وتأتي هذه الإطلالة ضمن أبرز الاختيارات التي تستحق المتابعة خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، الذي يشهد حضور عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما، إلى جانب الاهتمام بإطلالات المشاهير واتجاهات الموضة على السجادة الحمراء.

إطلالات النجوم تخطف الأنظار في مهرجان الجونة

تظل إطلالات النجوم من أبرز الجوانب التي تحظى باهتمام الجمهور خلال مهرجان الجونة السينمائي، إذ تمثل السجادة الحمراء مساحة لاستعراض اتجاهات الموضة وتنوع الاختيارات بين التصميمات الكلاسيكية والقصات العصرية.

وجاء ظهور بسنت شوقي ومحمد فراج في اليوم الثالث ليقدم نموذجًا للأناقة التي تعتمد على التنسيق المتوازن واختيار الألوان المناسبة، مع الحفاظ على الطابع الشخصي لكل منهما.

بسنت شوقي محمد فراج مهرجان الجونة السينمائي فساتين مهرجان الجونة إطلالات النجوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار هشام بدوي

رئيس النواب يصل مقر المجلس بعد حديث السيسي عن تفويض مساندة السعودية

ملازم محمد أيمن محمد باشا - أول الكلية الجوية

الأول على الكلية الجوية: الانضباط يأتي في مقدمة ركائز التفوق داخل المؤسسة العسكرية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية

سعر الذهب

250 جنيهًا.. تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الأهلي

يقترب من الأهلي وفى صدارة الهدافين.. خسائر الزمالك من صفقة محمود ممدوح

سعر الجنيه الذهب

طلع 920 جنيها.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن

احمد موسى

أحمد موسى: الرئيس السيسي يحسم الجدل بشأن المستبعدين من تولى مسؤولية مصر

موعد معاشات نوفمبر 2026.. حقيقة الزيادة وأماكن الصرف

موعد معاشات نوفمبر 2026.. حقيقة الزيادة وأماكن الصرف

ترشيحاتنا

ضبط ألبان فاسدة

ضبط 2 طن ألبان فاسدة داخل سيارة في سمالوط بالمنيا

محافظة البحيرة

تأجيل محاكمة 3 متهمين بقـ..تل شاب في المحمودية لـ10 نوفمبر المقبل

مزرعة دواجن بالبحيرة

«زراعة البحيرة» تشن حملة مكثفة على مزارع الدواجن بكوم حمادة

بالصور

بسنت شوقي ومحمد فراج يخطفان الأنظار في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي

بسنت شوقي ومحمد فراج في مهرجان الجونة السينمائي
بسنت شوقي ومحمد فراج في مهرجان الجونة السينمائي
بسنت شوقي ومحمد فراج في مهرجان الجونة السينمائي

ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

فرنسا وألمانيا تدفعان نحو تخفيف قواعد الانبعاثات.. ما مصير حظر سيارات البنزين في أوروبا؟

فرنسا وألمانيا
فرنسا وألمانيا
فرنسا وألمانيا

فستان أبيض شفاف.. نيكول سابا تتألف بإطلالة جريئة من مهرجان الجونة| صور

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

فيديو

اول سيارة من الذهب

أول سيارة مصممة من الذهب وغبار القمر

الأسود يسيطر على الجونة

الأسود يسيطر على الجونة.. نجمات يخطـ ـفن الأنظار بإطلالات لافتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد