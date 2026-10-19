إطلالات الفنانات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد

لفتت إطلالات نجمات الفن الأنظار خلال فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، حيث شهدت السجادة الحمراء تنوعًا لافتًا في اختيارات الأزياء، بين التصميمات الكلاسيكية الراقية والفساتين الجريئة التي حملت لمسات عصرية مميزة.

إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة

ليلى علوى..بفستان الأزرق الملكي أناقة لافتة بتفاصيل متداخلة

ظهرت ليلى علوى بفستان باللون الأزرق الملكي، تميز بتصميم مكشوف الكتفين، مع قماش مجمع ومتداخل عند منطقة الصدر، ما منح الإطلالة طابعًا أنثويًا أنيقًا. وجاء الفستان بقصة محددة للقوام، مع تفاصيل ملتفة عند الخصر أضفت مزيدًا من الحركة والانسيابية على التصميم.

واعتمدت النجمة تسريحة شعر مرفوعة إلى الخلف، مع مكياج هادئ أبرز ملامح الوجه، إلى جانب أقراط صغيرة ومجوهرات رقيقة أكملت الإطلالة دون مبالغة. وجاء اختيار اللون الأزرق الملكي ليمنح الفستان حضورًا قويًا، خاصة مع خلفية السجادة الحمراء التي أبرزت تباين الألوان.

هنا شيحة..الكورسيه الأسود تصميم يجمع بين الجرأة والفخامة

واطلت هنا شيحة بالفستان الأسود بتصميم الكورسيه، الذي جاء محددًا لمنطقة الخصر مع تفاصيل بارزة عند الصدر، فيما اتسم الجزء العلوي ببنية واضحة تمنح التصميم طابعًا مستوحى من الأزياء الكلاسيكية بلمسة معاصرة.

ونسقت إطلالتها مع شعر أشقر منسدل ومكياج يركز على إبراز العينين والشفاه، بينما اعتمدت على إكسسوارات بسيطة حتى يظل الفستان هو العنصر الأساسي في اللوك.

ويُعد اللون الأسود من الاختيارات التي تحافظ على حضورها في المناسبات الفنية، لما يمنحه من مظهر يجمع بين الرقي والجرأة.

إنجى وجدان..حضور أنثوي بقصة تحدد القوام

كما ظهرت إنجى وجدان بفستان طويل باللون العنابي، تميز بقصته المحددة للجسم وتصميمه البسيط الذي يبرز تفاصيل القوام، مع فتحة عند منطقة الصدر تضيف لمسة من الجرأة دون التخلي عن الطابع الأنيق.

وجاءت الإطلالة بتفاصيل محدودة، ما منح اللون مساحة للظهور وجعل الفستان يبدو أكثر تميزًا على السجادة الحمراء. واعتمدت النجمة تسريحة شعر داكنة منسدلة، مع مكياج متناسق مع درجة الفستان، لتكتمل الإطلالة بأسلوب يجمع بين البساطة والجاذبية.

إلهام شاهين ..بفستان ذات نقوش متعددة وأكمام واسعة..

ومن بين الإطلالات المختلفة، ظهرت إلهام شاهين بفستان قصير نسبيًا من الأمام، مع ذيل أطول من الخلف، وجاء التصميم مزينًا بنقوش متعددة الألوان، مع أكمام واسعة وانسيابية أضفت عليه طابعًا شرقيًا مميزًا.

وتميز الفستان بتداخل الألوان والتفاصيل التي جعلته مختلفًا عن التصميمات الكلاسيكية المعتادة، فيما ساهمت قصته الواسعة في منحه حركة واضحة أثناء الظهور أمام الكاميرات.

وجاءت الإطلالة مناسبة للأجواء الاحتفالية للمهرجان، بفضل طابعها الحيوي والابتعاد عن التصميمات التقليدية.

تنوع في الاختيارات يعكس اختلاف أذواق النجمات

وكشفت إطلالات رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي الدولي عن تنوع واضح في توجهات الموضة بين النجمات، فبين من فضلت التصميمات الهادئة والألوان الكلاسيكية، ومن اتجهت إلى القصات الجريئة والنقوش اللافتة، ظهرت السجادة الحمراء كمساحة لاستعراض الأساليب المختلفة في تنسيق الأزياء والمجوهرات وتسريحات الشعر والمكياج.