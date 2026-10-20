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أسامة ربيع: عبور 276 رحلة بإجمالي 23.3 مليون طن خلال الـ 9 أشهر الماضية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسامة ربيع: عبور 276 رحلة بإجمالي 23.3 مليون طن خلال الـ 9 أشهر الماضية

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
الإسماعيلية انجي هيبة

بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، سبل تعزيز التعاون مع مجموعة ميرسك، وذلك خلال اجتماعه مع رباب بولس الرئيس التنفيذي للعمليات، عضو المجلس التنفيذي لمجموعة A.P.Moller-Maersk، بحضور أحمد حسن نائب رئيس العمليات للمجموعة، وهانى النادى ممثل مجموعة شركات A.P.Moller-Maersk بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

وشهد الاجتماع مناقشة خطط وجداول إبحار مجموعة ميرسك بقناة السويس، خلال الفترة المُقبلة.

وفي مستهل اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع، أن قناة السويس تشهد عودة ملموسة للخدمات الملاحية التابعة لمجموعة ميرسك في ضوء الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الممتدة التي تجمع الجانبين.

وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الملاحية بالقناة سجلت عبور 276 رحلة تابعة لمجموعة ميرسك بإجمالي حمولات صافية قدرها 23.3 مليون طن منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، وذلك مقارنة بعبور 146 رحلة بإجمالي حمولة صافية قدرها 7 مليون طن خلال ذات الفترة من العام الماضي.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن المُتغيرات الجيوسياسية الحالية وانعكاسها على ارتفاع أسعار الوقود ونوالين الشحن أثبتت بما لايدع مجالًا للشك الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس وما تحققه من وفر اقتصادي لرحلات سفن الحاويات العملاقة، فضلًا عن ارتفاع عامل الأمان الملاحي مقارنة بالدوران حول طريق رأس الرجاء الصالح.

من جانبها، أشادت رباب بولس الرئيس التنفيذي للعمليات، عضو المجلس التنفيذي لمجموعة A.P.Moller-Maersk بالعلاقات الثنائية مع قناة السويس والتي أثمرت عن عودة عدد كبير من الخدمات الملاحية التابعة للمجموعة للعبور مجددًا من قناة السويس.

وأعربت الرئيس التنفيذي للعمليات، عضو المجلس التنفيذي لمجموعة A.P.Moller-Maersk عن تطلعها لعودة كافة الخدمات الملاحية التابعة للمجموعة للعبور من قناة السويس بحلول شهر مارس من العام القادم، مؤكدة أن قناة السويس تظل الخيار الأمثل للمجموعة في ضوء العلاقات الاستراتيجية المشتركة.

فيما أكد أحمد حسن نائب رئيس العمليات لمجموعةA.P.Moller-Maersk ، أن المجموعة مُستمرة في تحديث جداول الإبحار بما يسمح بعودة مزيدًا من الخدمات الملاحية التابعة للمجموعة للعبور من قناة السويس خلال الفترة المُقبلة.

وأشار هانى النادى ممثل مجموعة شركات A.P.Moller-Maersk بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، إلى أن المجموعة تعمل على تسريع وتيرة عودة كافة خدماتها الملاحية للعبور من قناة السويس.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على عقد مزيدًا من اللقاءات الثنائية لتعزيز التعاون المستقبلي.         

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