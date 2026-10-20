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الدفع بـ20 سيارة إسعاف لنقل مصابي تصادم أتوبيس مع تريلا بطريق أسيوط الغربي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدفع بـ20 سيارة إسعاف لنقل مصابي تصادم أتوبيس مع تريلا بطريق أسيوط الغربي

الدفع بـ20 سيارة إسعاف لنقل مصابي تصادم أتوبيس سوبر جيت مع تريلا بطريق أسيوط الغربي
الدفع بـ20 سيارة إسعاف لنقل مصابي تصادم أتوبيس سوبر جيت مع تريلا بطريق أسيوط الغربي

يتابع الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، تداعيات حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم بطريق أسيوط الغربي، بعد الكوبري الإقليمي في اتجاه القاهرة وقبل منطقة دهشور ، وذلك للوقوف على ملابسات الحادث ومتابعة تطوراته ، والاطمئنان على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

ووقع الحادث إثر تصادم أتوبيس تابع لشركة سوبر جيت ، مع سيارة نقل ثقيل تريلا كبيرة على الطريق في اتجاه القاهرة، ما استدعى التحرك الفوري للأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين لتلقي العلاج اللازم.

الدفع بـ20 سيارة إسعاف

ووجّه محافظ الفيوم مرفق الإسعاف بالمحافظة بالدفع بـ20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث للعمل على نقل المصابين إلى مستشفيات الفيوم، لتلقي الرعاية الطبية والعلاج اللازمين مع توفير أوجه الدعم الصحي والطبي المطلوبة والتعامل الفوري مع الحالات المصابة وفق طبيعة الإصابات.

وأكد المحافظ ، على أهمية سرعة الاستجابة والتنسيق بين فرق الإسعاف والجهات المعنية لضمان نقل المصابين وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم في أسرع وقت ممكن مع تسخير الإمكانات المتاحة للتعامل مع الموقف.

متابعة مستمرة للمستجدات

ويتابع الدكتور محمد هانئ غنيم، تطورات الحادث أولا بأول بالتنسيق مع مسؤولي مرفق إسعاف الفيوم والجهات المعنية للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة جهود نقل المصابين إلى المستشفيات والاطمئنان على حصولهم على الرعاية الطبية المطلوبة.

وشدد المحافظ، على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المختصة وتوفير الدعم اللازم للتعامل مع تداعيات الحادث بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات المصابة وتقديم الرعاية الصحية المناسبة لهم مع متابعة الموقف لحظة بلحظة حتى الانتهاء من الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث وتداعياته.

تصادم أتوبيس سوبر جيت مع تريلا طريق أسيوط الغربي الدكتور محمد هانئ محافظ الفيوم

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