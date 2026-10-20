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بعد مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين.. مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي
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مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين في تصادم مروع بين أتوبيس وتريلا بطريق القاهرة أسيوط الغربي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين.. مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي
مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

تفقد اللواء أشرف عبد الموجود مدير أمن الفيوم موقع حادث التصادم المروع الذي شهده طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي للوقوف على آثار الحادث ومتابعة الموقف ميدانيا والاطمئنان على الإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعياته. 

 وتأتي الجولة في إطار المتابعة الميدانية للأجهزة الأمنية والحرص على سرعة التعامل مع الحوادث المرورية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الطريق والحفاظ على سلامة المواطنين ومستخدميه.

تصادم مروع بين أتوبيس وتريلا بالفيوم

وكان طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي قد شهد حادث تصادم مروعا بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل تريلا عند الكيلو 55 قبل مطلع الطريق الإقليمي في الاتجاه المؤدي إلى الجيزة ما أسفر عن مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين.

وتلقت شرطة النجدة بلاغا بوقوع الحادث ووجود عدد من الوفيات والمصابين وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع التصادم للتعامل مع تداعيات الحادث وشاركت سيارات إسعاف من أكتوبر والفيوم وبني سويف في الاستجابة للبلاغ ونقل المصابين والمتوفين من موقع الحادث.

نقل المصابين والجثامين إلى المستشفيات

وأسفر الحادث عن مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة فيما وُزعت جثامين المتوفين على عدد من مشارح المستشفيات المركزية.

فحص ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية

وتواصل الأجهزة المعنية متابعة الموقف بموقع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الطريق والحفاظ على سلامة مستخدميه.

 كما تواصل الجهات المختصة فحص ملابسات التصادم للوقوف على أسبابه وتحديد الظروف التي أدت إلى وقوعه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لما تسفر عنه أعمال الفحص والتحقيقات.

وتأتي متابعة مدير أمن الفيوم في إطار جهود الأجهزة الأمنية للتعامل مع الحادث ومتابعة تداعياته ميدانيا وضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة وحماية المواطنين على الطريق الصحراوي الغربي.

تصادم مروع بين أتوبيس وتريلا بالفيوم مدير أمن الفيوم الفيوم

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