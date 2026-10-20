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مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين في تصادم مروع بين أتوبيس وتريلا بطريق القاهرة أسيوط الغربي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع 13 وإصابة 34 آخرين.. الصور الأولى لحادث طريق القاهرة أسيوط الغربي

لصور الأولى لحادث طريق القاهرة أسيوط الغربي
لصور الأولى لحادث طريق القاهرة أسيوط الغربي

ينشر موقع صدى البلد الأخباري الصور الأولى من حادث التصادم المروع الذي وقع بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل تريلا بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي عند الكيلو 55 قبل مطلع الطريق الإقليمي في اتجاه الفيوم، وقد اسفر الحادث عن مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين.

تفاصيل حادث طريق القاهرة أسيوط الغربي

كانت شرطة النجدة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي ووجود عدد من الجثث والمصابين في موقع الحادث.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان البلاغ كما دفعت الجهات المعنية بسيارات الإسعاف من أكتوبر والفيوم وبني سويف للتعامل مع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

نقل المصابين والجثامين إلى المستشفيات

وبالفحص تبين وقوع التصادم عند الكيلو 55 قبل مطلع الطريق الإقليمي في اتجاه الجيزة وأسفر عن مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة فيما تم توزيع جثامين المتوفين على عدد من مشارح المستشفيات المركزية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

وعلى الفور، تفقد اللواء أشرف عبد الموجود مدير أمن الفيوم موقع حادث التصادم المروع للوقوف على آثار الحادث ومتابعة الموقف ميدانيا والاطمئنان على الإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعياته. 

الصور الأولى لحادث طريق القاهرة أسيوط الغربي
الصور الأولى لحادث طريق القاهرة أسيوط الغربي
الصور الأولى لحادث طريق القاهرة أسيوط الغربي
الصور الأولى لحادث طريق القاهرة أسيوط الغربي
الصور الأولى لحادث طريق القاهرة أسيوط الغربي
شرطة النجدة حادث طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي الفيوم مدير أمن الفيوم

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