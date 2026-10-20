ناقد رياضي: محمد هاني يجدد عقده مع الأهلي حتى 2030

كشف الناقد الرياضي عمرو ثروت عن تطورات جديدة بشأن ملف تجديد عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معلنًا توصل إدارة القلعة الحمراء إلى اتفاق مع محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق، لتمديد تعاقده حتى عام 2030.

ويأتي تجديد عقد محمد هاني في إطار خطة إدارة الأهلي للحفاظ على العناصر الأساسية داخل الفريق، وضمان استمرار اللاعبين الذين يعتمد عليهم الجهاز الفني خلال المواسم المقبلة، في ظل سعي النادي لمواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

عمرو ثروت يكشف موعد الإعلان الرسمي عن تجديد محمد هاني

وقال عمرو ثروت، خلال ظهوره في برنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا عبر قناة «صدى البلد»، إن محمد هاني أنهى اتفاقه مع مسؤولي النادي الأهلي بشأن تمديد تعاقده، ليستمر ضمن صفوف الفريق الأحمر حتى عام 2030.

وأضاف الناقد الرياضي أن الإعلان الرسمي عن تجديد عقد اللاعب من المنتظر أن يتم خلال الساعات المقبلة، بعدما تم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين بشأن جميع التفاصيل المتعلقة بالعقد الجديد.

وأوضح أن المفاوضات بين محمد هاني وإدارة الأهلي انتهت وفقًا للشروط التي حددها النادي، دون الاستجابة للمطالب التي تقدم بها اللاعب خلال المفاوضات، مشيرًا إلى أن الإدارة تمسكت بموقفها في هذا الملف.

الأهلي يتمسك بشروطه في ملف تجديد العقود

وأشار عمرو ثروت إلى أن اتفاق التجديد مع محمد هاني جاء وفقًا للسياسة التي تتبعها إدارة الأهلي في التعامل مع ملفات تجديد عقود اللاعبين، من خلال الالتزام بالشروط التي يضعها النادي، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار داخل غرفة الملابس.

وتسعى إدارة الأهلي إلى حسم ملفات تجديد عقود اللاعبين الأساسيين مبكرًا، لتجنب الدخول في أزمات تعاقدية قد تؤثر على استقرار الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويُعد محمد هاني أحد العناصر التي تمتلك خبرات كبيرة داخل صفوف الأهلي، بعدما شارك في العديد من المباريات والبطولات بقميص الفريق، ونجح في حجز مكانه ضمن حسابات الأجهزة الفنية المتعاقبة.

ومن المنتظر أن يحسم الإعلان الرسمي تفاصيل استمرار اللاعب مع الأهلي حتى عام 2030، في خطوة تستهدف تأمين مركز الظهير الأيمن والحفاظ على القوام الأساسي للفريق خلال السنوات المقبلة.