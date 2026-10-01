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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوفت الموت.. محمد علي بن رمضان يكشف عن لحظات مرعبة في معسكر الأهلي بتونس

محمد علي بن رمضان
محمد علي بن رمضان
رباب الهواري

كشف التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب الأهلي السابق، عن كواليس واقعة خطيرة شهدها معسكر فريق الأهلي بفترة الاعداد  في تونس، بعدما تعرض عدد من لاعبي الفريق لموقف صعب كاد أن ينتهي بكارثة، خلال قضاء يوم الإجازة على أحد الشواطئ.

وأكد بن رمضان، خلال تصريحات تلفزيونية، أن ما حدث كان من أصعب المواقف التي مر بها في حياته، مشيرًا إلى أنه شعر باقترابه من الموت، بعدما وجد نفسه وعددًا من زملائه في مواجهة خطر الغرق داخل البحر.

وأوضح اللاعب التونسي أن الواقعة حدثت خلال أحد أيام الراحة في معسكر الأهلي بتونس، عندما قرر اللاعبون الذهاب إلى البحر للاستمتاع بالإجازة، قبل أن يتوجه هو وحسين الشحات وكريم فؤاد إلى المياه من أجل السباحة.

كريم فؤاد يفقد توازنه وحسين الشحات يتعرض للخطر

وأضاف بن رمضان أن الأمور بدأت بصورة طبيعية، قبل أن يتعمق هو وحسين الشحات في البحر، بينما تعرض كريم فؤاد لموقف خطير بعدما فقد توازنه وتجاوز المنطقة الآمنة، ليصبح مهددًا بالغرق.

وأشار إلى أنه قرر التحرك سريعًا برفقة حسين الشحات لإنقاذ زميلهما كريم فؤاد، إلا أن محاولة الإنقاذ تحولت بدورها إلى موقف بالغ الخطورة، بعدما تعرض حسين الشحات للخطر هو الآخر، وأصبح مهددًا بالغرق.

وأكد بن رمضان أنه عاش لحظات قاسية خلال الواقعة، بعدما شاهد حسين الشحات في حالة صعبة، موضحًا أنه شعر بأن الجميع يواجه خطرًا حقيقيًا، وأن الموقف كان أقرب إلى الكارثة لولا تدخل العناية الإلهية.

ياسر إبراهيم يتدخل وينقذ اللاعبين من الغرق

واختتم محمد علي بن رمضان حديثه بالإشادة بدور ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، الذي شاهد ما يحدث وسارع إلى التدخل لإنقاذ زملائه، ليسهم في إنهاء الموقف الخطير.

وشدد اللاعب التونسي على أن الواقعة ستظل محفورة في ذاكرته، واصفًا إياها بأنها واحدة من أسوأ أيام حياته، بعدما وجد نفسه في موقف لم يكن يتخيل أن يمر به، مؤكدًا شعوره بالامتنان لنجاتهم من الحادث.

الاهلي اخبار الاهلي اخبار الرياضة ياسر ابراهيم محمد بن رمضان

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