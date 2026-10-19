قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلمانية: كلمة الرئيس السيسي بمنتدى مصر 2026 تؤكد أهمية بناء الإنسان وتمكين الشباب
إيقاف رونالدو 30 يوما لمغادرته معسكر البرتغال عقب خلاف مع المدرب جيسوس
عباس شومان: الأزهر الشريف أطلق نداء من أجل السلام
أسعار الذهب اليوم في مصر.. تراجع مفاجئ بختام التعاملات المسائية
خلال مشاركته في "منتدى مصر 2026".. وزير التعليم العالي يستعرض خطط التطوير خلال الفترة المقبلة
وظائف مشروع الضبعة النووية 2026.. رواتب تصل إلى 40 ألف جنيه وطريقة التقديم
رسميًا .. إيقاف رونالدو شهرا وتغريمه ماليًا بعد أزمته مع منتخب البرتغال
أحمد موسى: العاصمة باريس تتحول لخراب وفوضى
بالصور.. إصابة حكمدار جنوب سيناء ووفاة 2 آخرين
طرابزون سبور ينهي الشوط الأول متقدمًا على بشكتاش في الدوري التركي
مواطن بفيلم بمنتدى مصر 2026: قاعد وسط عيالي في الأسمرات بعد تطويرها
أحمد موسى: أنا هقول اللي مؤمن بيه حتى لو على رقبتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جماهير طرابزون سبور ترفع تيفو لمحمد صلاح بنسر الأهلي والأهرامات

تيفو محمد صلاح
تيفو محمد صلاح
سارة عبد الله

رفعت جماهير طرابزون سبور التركي تيفو مميز خلال مباراة الفريق أمام بشكتاش بالدوري التركي، ظهر فيه نسر النادي الأهلي إلى جانب الأهرامات، في مشهد لافت جمع بين رموز الكرة المصرية وأبرز معالمها التاريخية.

ولفت التيفو الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حمل رموزًا مصرية مميزة، وسط تفاعل مع اللقطة التي جمعت بين نسر الأهلي والأهرامات، في مشهد ارتبط باسم النجم المصري محمد صلاح.

وانطلقت مباراة طرابزون سبور وبشكتاش في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، ضمن منافسات الدوري التركي، حيث يسعى طرابزون سبور إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

جماهير طرابزون طرابزون سبور التركي النادي الأهلي محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر

قبل الميعاد بيومين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد تبكيرها

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يستذكر موقفًا للرئيس الأسبق مبارك بشأن وزير الكهرباء ماهر أباظة

اسعار الفراخ اليوم

البانيه يبدأ من 190 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

قطع المياه

من 6 مساءً حتى منتصف الليل.. انقطاع المياه عن 16 منطقة وضعفها في 3 أخرى بالقاهرة

المتهم

النيابة العامة في قضية صاحب بيت فاطم: المتهم استغل الضعف النفسي للمجني عليها

الصورة المتداولة

بعد شكاوى ضغط التقيييمات والواجبات| تلميذ ابتدائي يكتب: أمنيتي المدرسة تقع

قفزة جديدة في أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

بعد تجاوز الـ 6 آلاف.. قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر

وزيرة التنمية المحلية

«نزع ملكية أراضي محور حسب الله الكفراوي بالجيزة».. ننشر قرار التنمية المحلية بالوقائع المصرية

ترشيحاتنا

قراءة حزب البحر وسورة يس

هل يجوز قراءة حزب البحر وسورة يس لشفاء المريض؟.. أمين الإفتاء يجيب

الدكتورة مشيرة خطاب

مشيرة خطاب: مبادرة شيخ الأزهر للوساطة تؤكد أهمية دور الأزهر في إحلال السلام

الغيبة والنميمة

ما حكم الغيبة والنميمة؟.. أمين الفتوى يوضح كيفية التوبة ورد الحقوق

بالصور

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن خلال عشر دقائق فقط

طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن
طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن
طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن

قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك

قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك
قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك
قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك

مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟

مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟
مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟
مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟

فيديو

نجوم الفن يتفاعلون مع موقف السيسي تجاه السعودية

شيرين وأصالة ووائل كفوري.. نجوم الفن يتفاعلون مع موقف رئيس مصر تجاه السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

د. مها محمد عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: ركائز المناعة الفكرية والوجدانية.. نحو مناعة فكرية وشخصية مستقلة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

المزيد