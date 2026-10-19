جماهير طرابزون سبور ترفع تيفو لمحمد صلاح بنسر الأهلي والأهرامات

رفعت جماهير طرابزون سبور التركي تيفو مميز خلال مباراة الفريق أمام بشكتاش بالدوري التركي، ظهر فيه نسر النادي الأهلي إلى جانب الأهرامات، في مشهد لافت جمع بين رموز الكرة المصرية وأبرز معالمها التاريخية.

ولفت التيفو الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حمل رموزًا مصرية مميزة، وسط تفاعل مع اللقطة التي جمعت بين نسر الأهلي والأهرامات، في مشهد ارتبط باسم النجم المصري محمد صلاح.

وانطلقت مباراة طرابزون سبور وبشكتاش في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، ضمن منافسات الدوري التركي، حيث يسعى طرابزون سبور إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.