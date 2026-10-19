شكوك حول لحاق ثلاثي الزمالك بمواجهة بترول أسيوط

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن موقف ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك آدم كايد ومحمد إسماعيل وأحمد ربيع من المشاركة في مواجهة بترول أسيوط.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "شكوك حول لحاق آدم كايد ومحمد إسماعيل وأحمد ربيع بمواجهة الزمالك أمام بترول أسيوط".

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معسكرًا مغلقًا في برج العرب، اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة بترول أسيوط، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويخوض لاعبو الزمالك المران الأخير على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، على أن يعلن معتمد جمال، المدير الفني للفريق، القائمة المختارة لخوض المباراة عقب انتهاء التدريبات.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترول أسيوط في الثامنة مساء غد الثلاثاء، على استاد برج العرب، في إطار سعيه لمواصلة مشواره في مسابقة الدوري.