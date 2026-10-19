الزمالك يختتم استعداداته لبترول أسيوط ويدخل معسكر برج العرب

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معسكرًا مغلقًا في برج العرب، اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة بترول أسيوط، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويخوض لاعبو الزمالك المران الأخير على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، على أن يعلن معتمد جمال، المدير الفني للفريق، القائمة المختارة لخوض المباراة عقب انتهاء التدريبات.

ومن المقرر أن يركز الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني خلال المران، لتجنب تعرض اللاعبين للإجهاد، خاصة بعد عودة البعثة البيضاء أمس من رواندا، عقب مواجهة الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترول أسيوط في الثامنة مساء غد الثلاثاء، على استاد برج العرب، في إطار سعيه لمواصلة مشواره في مسابقة الدوري.