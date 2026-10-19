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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام بترول أسيوط، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأبيض إلى استعادة نغمة الانتصارات وتصحيح المسار بعد خسارته الأخيرة أمام الأهلي.

تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً على استاد برج العرب بالإسكندرية، وسط تطلعات جماهير الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية تمنح الفريق دفعة معنوية خلال مشواره في المسابقة المحلية.

الزمالك يبحث عن الفوز وحصد النقاط الثلاث

ويدخل الزمالك مواجهة بترول أسيوط بهدف تحقيق الفوز، وتجنب فقدان المزيد من النقاط خلال مشواره في الدوري المصري الممتاز، خاصة مع أهمية كل مباراة في المنافسة على المراكز المتقدمة.

ومن المنتظر أن يركز معتمد جمال على اختيار التشكيل الأنسب للمباراة، والاستفادة من العناصر المتاحة لديه، من أجل فرض أسلوب لعب الفريق وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.

في المقابل، يتطلع بترول أسيوط إلى تقديم مباراة قوية أمام الزمالك، ومحاولة الخروج بنتيجة إيجابية، ما يزيد من أهمية المواجهة للفريق الأبيض، المطالب بالتعامل بجدية مع اللقاء منذ الدقائق الأولى.

بترول أسيوط الدوري المصري الدوري المصري الممتاز الزمالك

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