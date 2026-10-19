عضو مجلس إدارة الأهلي يكشف تفاصيل ميزانية النادي وموارد شركة الكرة

كشف أحمد حسام عوض، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن تفاصيل مالية تخص عقود اللاعبين وشركة الكرة بالقلعة الحمراء، كما تطرق إلى حقيقة الأرقام المتداولة بشأن راتب أحمد سيد زيزو، وموقف تجديد عقدي إمام عاشور ومصطفى شوبير.

وقال أحمد حسام عوض، خلال تصريحاته ببرنامج «الناظر»، إن قيمة عقد زيزو لا تصل إلى 100 مليون جنيه، نافيًا صحة الأرقام المتداولة بشأن حصول اللاعب على هذا المبلغ، مضيفًا أن البعض استمر في ترديد الرقم حتى صدقه في النهاية.

وأوضح عضو مجلس إدارة الأهلي أن ملفي تجديد عقدي إمام عاشور ومصطفى شوبير لم يشهدا أي أزمات، على عكس ما تردد خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن ما أُثير بشأن وجود خلافات في المفاوضات لا يعكس حقيقة الموقف.

وتحدث عوض عن القيمة التجارية للاعبي الأهلي، مشيرًا إلى أن محمود حسن تريزيجيه يمتلك قيمة إعلانية وتسويقية كبيرة، ساهمت في تغطية ما يقرب من 40% من قيمة تعاقده مع النادي، معتبرًا ذلك رقمًا كبيرًا يعكس أهمية الاستفادة من الحقوق التجارية للاعبين.

وأضاف أن النادي الأهلي يعلن أرقامه المالية وميزانيته الحقيقية مدعومة بالمستندات، والخاضعة لرقابة الجهات المختصة، مشددًا على ضرورة الاستناد إلى معلومات موثقة بدلًا من تداول أرقام غير مؤكدة.

وكشف عضو مجلس إدارة الأهلي أن شركة الكرة بالنادي سددت 200 مليون جنيه من قيمة عقود اللاعبين، بفضل عقود الرعاية الكبيرة التي أبرمها النادي، في إطار جهود توفير الموارد المالية اللازمة لتغطية التزاماته.

ونفى عوض صحة ما تردد بشأن حصول لاعبين في الأهلي على هدايا من جهات خارجية خلال توقيع عقودهم، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة.

وفي سياق آخر، أوضح عضو مجلس إدارة الأهلي أن محمود الخطيب، رئيس النادي، يتخذ قراراته وفقًا لتصويت مجلس الإدارة، حتى إذا جاءت نتيجة التصويت مخالفة لقناعاته الشخصية، في إشارة إلى آلية اتخاذ القرارات داخل المجلس.

واختتم أحمد حسام عوض تصريحاته بالتأكيد على أهمية الشفافية المالية داخل النادي الأهلي، والاستفادة من عقود الرعاية والقيمة التسويقية للاعبين في دعم الموارد المالية لشركة الكرة.