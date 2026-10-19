كلام غريب جدًا.. عضو مجلس إدارة الأهلي يرد على الجدل بشأن راتب عموتة

أكد أحمد حسام عوض، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن اختيار المغربي الحسين عموتة لتولي القيادة الفنية للفريق جاء بناءً على سيرته الذاتية وإنجازاته وخبراته التدريبية، مشددًا على أن القرار لم يكن غريبًا في ظل ما يمتلكه المدرب من خبرات.

عموتة

وقال أحمد حسام عوض، خلال تصريحاته عبر برنامج «الناظر»، إن اختيار عموتة جاء وفقًا لسيرته الذاتية وبطولاته، إلى جانب تجاربه السابقة مع أندية ودوريات تشبه طبيعة المنافسة داخل النادي الأهلي.

وأضاف عضو مجلس إدارة الأهلي أن اختيار المدرب المغربي يُعد قرارًا منطقيًا وطبيعيًا، بالنظر إلى الخبرات التي يمتلكها وقدرته على العمل في أجواء مشابهة لما يواجهه الفريق الأحمر.

وتطرق عوض إلى الحديث عن ما يتردد بشأن اختيار عموتة بهدف توفير النفقات وتقليل راتب المدير الفني، رافضًا هذا الطرح، حيث قال: «هل يعقل أن الأهلي بحجم ميزانيته يختار التوفير في أمر مهم جدًا مثل راتب المدير الفني؟ ده كلام غريب جدًا».

وفي سياق آخر، تحدث عضو مجلس إدارة الأهلي عن إمكانية خوض الفريق مباريات ودية أمام أندية أوروبية، مؤكدًا أن ارتباط النادي بالمشاركة في البطولات المختلفة يفرض تحديات تتعلق بجدول المباريات.

واختتم أحمد حسام عوض تصريحاته بالتأكيد على أن التواجد الدولي المستمر يُعد أحد أهداف شركة الكرة بالنادي الأهلي، في إطار سعيها لتعزيز الحضور الخارجي للنادي وتوسيع مشاركاته على المستوى الدولي.