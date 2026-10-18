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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يقترب من حسم تجديد محمد هاني حتى 2029.. جلسة بعد مواجهة كيتارا

محمد هاني
محمد هاني
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن اقتراب إدارة القلعة الحمراء من حسم ملف تجديد عقد محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، في إطار خطة النادي للحفاظ على القوام الأساسي للفريق خلال المواسم المقبلة.

الأهلي يقترب من حسم تجديد محمد هاني

وأوضح المصدر أن مسؤولي الأهلي حددوا موعدًا لعقد جلسة مع محمد هاني عقب مباراة الإياب أمام كيتارا الأوغندي، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الخاص بتمديد عقد اللاعب، تمهيدًا لتوقيع العقود الجديدة بشكل رسمي.

وأضاف أن الاتجاه داخل إدارة الأهلي يتمثل في تمديد عقد الظهير الأيمن حتى عام 2029، وفقًا للتفاهمات التي توصل إليها الطرفان بشأن مدة التعاقد والمقابل المالي، بما يمهد لاستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق خلال السنوات المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن القيمة المالية للعقد الجديد ستصل إلى 35 مليون جنيه سنويًا، تتضمن 25 مليون جنيه قيمة تعاقد أساسية، إلى جانب 10 ملايين جنيه إضافية ضمن المميزات المالية المتفق عليها بين اللاعب وإدارة النادي.

وتتحرك إدارة الأهلي لإنهاء ملف التجديد في أقرب وقت، تجنبًا لاستمرار حالة الغموض بشأن مستقبل اللاعب، خاصة في ظل أهميته داخل الفريق وخبراته التي اكتسبها على مدار السنوات الماضية.

يأتي تحرك الأهلي لتجديد عقد محمد هاني ضمن توجه الإدارة للحفاظ على العناصر الأساسية، وتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفني للفريق، في ظل ارتباطه بالعديد من الاستحقاقات المحلية والقارية خلال الفترة المقبلة.

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