أحمد صالح: الزمالك لم يقدم أداء مقنعا أمام الجيش الرواندي.. وأؤيد إيقاف ناصر منسي

علَقَ أحمد صالح نجم نادي الزمالك السابق على مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، والتي جمعت الفريقين، على ملعب أماهورو في رواندا، وانتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف سجله ناصر منسي.

وقال أحمد صالح في تصريحات لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": أداء الزمالك أمام الجيش الرواندي لم يكن مقنعًا على مدار شوطي المباراة رغم تحقيق الفوز، والخسارة في لقاء القمة أمام الأهلي.

وواصل: تأخر انطلاق فترة الإعداد، أثرت سلبًا على أداء الزمالك هذا الموسم، لكن الفوز سيعطي دفعة قوية للاعبين في المباريات القادمة بغض النظر عن الأداء.

وتابع: قرار الزمالك بإيقاف ناصر منسي والتحقيق معه، وتغريمه ماليًا بعد واقعة إلقاء قميص الفريق على الأرض، "صائب"، ورغم تسجيل اللاعب لهدف الفوز على الجيش الرواندي في الدقيقة الأخيرة، إلا أن تصرف منسي غير لائق، ولا يجوز إلقاء قميص الفريق والاعتراض بهذا الشكل على الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

وأتم: ناصر منسي لاعب على خُلق، وعبر عن غضبه بسبب عدم المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية، لكنه أخطأ في طريقة التعبير، وقدم اعتذاره لجماهير الزمالك في فيديو عبر الموقع الرسمي للنادي، لكن لابد من تطبيق لائحة الفريق، ومحاسبة المخطئ.