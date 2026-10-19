قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا نريد صهاينة في بلادنا.. هجوم على إسرائيلية داخل متجر في تركيا
اليابان تسعى لحل النزاع الإقليمي مع روسيا بعد 70 عاما من الإعلان المشترك
7 ضربات في 23 يوما.. الأهلي يفرض هيمنته على الزمالك عبر 4 ألعاب ويصنع تفوقا متعدد الجبهات
لجنة الحكام تحسم موقفها من فيديو تحليل حالات الجولتين السادسة والسابعة بالدوري
البانيه يبدأ من 190 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين
مصرع 6 مهاجرين إثر اصطدام قاربهم قبالة سواحل جزيرة ليسبوس اليونانية
اليوم.. النواب يواصل مناقشة طلب تفويض الرئيس لدعم السعودية
حرائق الغابات في إندونيسيا تلتهم أكثر من 3 هكتارات وتهدد منازل السكان
مسعود علام: دعوة شيخ الأزهر لوقف حروب المنطقة نداءٌ تاريخي لإنقاذ الشعوب وترسيخ السلام
بعد رد اتحاد الكرة.. الزمالك يشكك في عمل تقنية الفيديو خلال مباراة القمة
كيف حسم الأهلي معركة تجديد محمد هاني دون التراجع عن سياسته المالية؟
توقيف 350 شخصا في باريس.. واجتماع طارئ لرئيس الوزراء| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد صالح: الزمالك لم يقدم أداء مقنعا أمام الجيش الرواندي.. وأؤيد إيقاف ناصر منسي

ناصر منسي
ناصر منسي
عبدالله هشام

علَقَ أحمد صالح نجم نادي الزمالك السابق على مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، والتي جمعت الفريقين، على ملعب أماهورو في رواندا، وانتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف سجله ناصر منسي.

وقال أحمد صالح في تصريحات لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": أداء الزمالك أمام الجيش الرواندي لم يكن مقنعًا على مدار شوطي المباراة رغم تحقيق الفوز، والخسارة في لقاء القمة أمام الأهلي.

وواصل: تأخر انطلاق فترة الإعداد، أثرت سلبًا على أداء الزمالك هذا الموسم، لكن الفوز سيعطي دفعة قوية للاعبين في المباريات القادمة بغض النظر عن الأداء.

وتابع: قرار الزمالك بإيقاف ناصر منسي والتحقيق معه، وتغريمه ماليًا بعد واقعة إلقاء قميص الفريق على الأرض، "صائب"، ورغم تسجيل اللاعب لهدف الفوز على الجيش الرواندي في الدقيقة الأخيرة، إلا أن تصرف منسي غير لائق، ولا يجوز إلقاء قميص الفريق والاعتراض بهذا الشكل على الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

وأتم: ناصر منسي لاعب على خُلق، وعبر عن غضبه بسبب عدم المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية، لكنه أخطأ في طريقة التعبير، وقدم اعتذاره لجماهير الزمالك في فيديو عبر الموقع الرسمي للنادي، لكن لابد من تطبيق لائحة الفريق، ومحاسبة المخطئ.

نادي الزمالك أحمد صالح الزمالك الجيش الرواندي ناصر منسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

قرار حكومي رسمي.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين خلال أيام

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بعد ارتفاع الاحتياطي لأكثر من 57.3 مليار دولار

المجني عليها والمتهم

قومي.. النهارده فرحي| والدة كريمة عروسة المنوفية: بزور قبرها لافرحها بالحكم

مباراة القمة

أزمة التحكيم تتصاعد.. تحرك جديد مرتقب من الزمالك

فتاة واقعة أوبر

تفاصيل القبض على فتاة واقعة النقل الذكي.. أدعت بأنها زوجة ضابط شرطة

كرم جابر وزوجته

زوجة كرم جابر: كنت بخاف منه في بداية علاقتنا.. واكتشفت أنه هادئ الطباع ولين

أرشيفي

أول تعليق من سلاح الجو الإسرائيلي على أزمة طائرة الخطوط النمساوية

حالة الطقس

طقس الاثنين.. أجواء خريفية وشبورة كثيفة صباحا وأمطار تمتد للقاهرة الكبرى

ترشيحاتنا

سينتيا خليفة

لا يمثل لبنان ويقدم صورة مشوهة.. سينتيا خليفة تهاجم فيلم لمن يجرؤ بعد عرضه بمهرجان الجونة

مني زكي -غادة عبد الرازق

منى زكي عن غادة عبد الرازق: أستاذة كبيرة وفنانة قوية.. والأخيرة ترد: بحبك

مطلوب عائليًا

مطلوب عائليا يتصدر شباك التذاكر في السينما السعودية

بالصور

إطلالات الفنانات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد

إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد
إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد
إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد

توقيف 350 شخصا في باريس.. واجتماع طارئ لرئيس الوزراء| صور

أعمال العنف في فرنسا
أعمال العنف في فرنسا
أعمال العنف في فرنسا

أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة

أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة
أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة
أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة

إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي في أحدث ظهور

إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي تجمع بين الجرأة و الاناقة
إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي تجمع بين الجرأة و الاناقة
إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي تجمع بين الجرأة و الاناقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد