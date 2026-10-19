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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأزمات المالية تضرب الزمالك.. تطورات خطيرة في فرق الصالات

الزمالك
الزمالك
محمد بدران

كشف الإعلامي سيف زاهر عن تطورات جديدة بشأن أزمة فريق كرة السلة بنادي الزمالك، مشيرًا إلى غياب عدد من اللاعبين عن مواجهة أصحاب الجياد، رغم عقد جلسة سابقة بين حسين لبيب، رئيس النادي، ولاعبي الفريق.

وقال سيف زاهر، خلال تصريحاته التلفزيونية، إن الزمالك خاض مباراة أمام أصحاب الجياد في كرة السلة، موضحًا أنه عقب جلسة حسين لبيب مع اللاعبين، لم يتواجد في قائمة المباراة سوى 8 لاعبين فقط، بينما غادر باقي أفراد الفريق دون المشاركة أو الدخول في القائمة.

وأضاف زاهر أنه لا يعرف كيف سيتمكن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب من التعامل مع الملفات والأزمات المتعددة التي تواجه النادي، في ظل صعوبة الموقف الحالي.

وأشار إلى أن الأوضاع المالية تمثل أزمة كبيرة داخل فرق الصالات بالزمالك، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الإدارة على احتواء الموقف وحل المشكلات التي تواجه اللاعبين.

وتأتي هذه التطورات في ظل الضغوط التي يواجهها مجلس إدارة الزمالك، مع استمرار التساؤلات حول كيفية التعامل مع الأزمات المالية والإدارية التي تؤثر على عدد من الفرق الرياضية بالنادي، وسبل توفير الاستقرار اللازم لمواصلة المنافسة في البطولات المختلفة.

الزمالك الازمات المالية سيف زاهر الصالات

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