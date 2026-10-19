ماذا يحدث داخل الزمالك؟.. سيف زاهر يطالب مجلس الإدارة بتوضيح عاجل للأزمات

طالب الإعلامي سيف زاهر مجلس إدارة نادي الزمالك بعقد مؤتمر صحفي، للخروج أمام الجماهير وتوضيح موقف النادي في عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها أوضاع فريق كرة القدم وأزمة إيقاف القيد، إلى جانب الأزمات التي تواجه فرق الصالات.

وقال سيف زاهر، خلال تصريحاته التلفزيونية، إن جماهير الزمالك تحتاج إلى معرفة حقيقة الأوضاع داخل النادي، مطالبًا أحد أعضاء مجلس الإدارة بالخروج لتوضيح موقف فريق الكرة، وآخر تطورات ملف فك القيد، والخطوات التي يسعى النادي لاتخاذها لحل الأزمات القائمة.

وأضاف أن هناك تساؤلات بشأن وضع فرق الصالات، في ظل وجود لاعبين يرفضون المشاركة، مشددًا على ضرورة توضيح أسباب الأزمة والكشف عن موعد حلها، وما إذا كانت هناك حلول مطروحة للتعامل معها.

وأكد زاهر أن جماهير الزمالك من حقها معرفة حقيقة ما يحدث داخل النادي، والوقوف على الخطوات المقبلة والمدة المتوقعة لحل المشكلات، حتى تكون الصورة واضحة أمامهم بشأن مستقبل الفرق الرياضية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية التواصل المباشر بين مجلس إدارة الزمالك والجماهير، وتقديم توضيحات بشأن الملفات العالقة، خاصة في ظل التساؤلات المتعلقة بفريق كرة القدم وفرق الصالات وأزمة إيقاف القيد.