أحمد صالح: الزمالك له ضربتي جزاء.. ويجب تجهيز اللاعبين نفسيا للقاء الجيش الرواندي

أكد أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يستحق الحصول على ضربتي جزاء خلال مباراة القمة أمام الأهلي، مشيرًا إلى أن الأخطاء التحكيمية أثرت في نتيجة اللقاء.

وقال صالح، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد أبو العلا، المدير إن تحليل لجنة الحكام للأخطاء التي شهدتها مباراة القمة غير منطقي، مشددًا على أن قوانين كرة القدم ثابتة ولا تختلف باختلاف المسابقات، سواء كانت أوروبية أو عالمية أو محلية.

وأضاف لاعب الزمالك السابق أن الفريق الأبيض كان الأفضل خلال الشوط الثاني من مباراة القمة، لكن التوفيق لم يحالف اللاعبين في استغلال الفرص وتغيير نتيجة اللقاء.

وتطرق أحمد صالح إلى مواجهة الزمالك المقبلة أمام الجيش الرواندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أهمية تجهيز اللاعبين نفسيًا للمباراة، من أجل تجاوز آثار الخسارة الأخيرة والتركيز على تحقيق نتيجة إيجابية.

واختتم صالح تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك مرشح دائم للمنافسة على جميع البطولات والتتويج بها، حتى في أصعب الظروف، في ظل تاريخ النادي وطموحات جماهيره.