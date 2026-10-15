إبراهيم صلاح يتولى المهمة.. معتمد جمال يغيب عن قيادة الزمالك أمام الجيش الرواندي

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن تأجيل سفر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى رواندا لمدة 24 ساعة، ليغادر ويلحق ببعثة الفريق غدًا الخميس بدلًا من اليوم الأربعاء، بسبب حالته الصحية، ووفقًا للتعليمات الطبية.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن قرار تأجيل سفر المدير الفني جاء بعد الجراحة التي خضع لها في الظهر أول أمس الاثنين، في ظل حاجته إلى استكمال الرعاية الطبية والالتزام بتعليمات الأطباء خلال الفترة الحالية.

وأضاف أضا أن معتمد جمال لن يتمكن من قيادة الفريق في المباراة، تنفيذًا لتعليمات الطبيب بضرورة الحصول على قسط من الراحة، متمنيًا التوفيق لإبراهيم صلاح في مهمته.