قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الكفاءة المالية شرط لقبول العريس؟.. علي جمعة يجيب
70 دولة تشارك فى مؤتمر ريادة الأعمال الذى تستضيفه مصر نوفمبر المقبل
لجنة الحكام تكشف موقفها من استماع الزمالك لتسجيلات الفار بمباراة القمة
جمال عبدالحميد: عندي معلومة أن الفار كان معطلًا في مباراة القمة
جمال الشريف يحسم الجدل: الزمالك لا يستحق ركلات جزاء أمام الأهلي
حريق على متن سفينة تجارية في المياه الإقليمية لرومانيا وإجلاء طاقمها
مصطفى يونس يفجر مفاجأة: الأهلي باع وسام أبو علي رغمًا عنه
روسيا: تدمير 91 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي ريازان وساراتوف
مفيش مفاوضات.. أمير هشام يكشف موقف الأهلي من تجديد عقد أشرف بن شرقي
الرقية الشرعية لمن يعاني من الحسد والتعطيل.. آيات قرآنية وأدعية نبوية للتحصين
ترامب: لا نعرف مع من نتعامل في إيران وسط غموض بشأن قيادتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جمال الشريف يحسم الجدل: الزمالك لا يستحق ركلات جزاء أمام الأهلي

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
رباب الهواري

تحدث جمال الشريف، الخبير التحكيمي، عن الحالتين المثيرتين للجدل في مباراة الأهلي والزمالك بالدقيقتين 53 و78، موضحًا أسباب عدم أحقية الفريق الأبيض في الحصول على ركلتي جزاء، ومؤكدًا صحة قرار الحكم في الحالتين.

وقال الشريف، في تصريحات لبرنامج «ستاد المحور»، إن الحالة الأولى في الدقيقة 53 بدأت بتسديدة من الزمالك تصدى لها مصطفى شوبير، قبل أن تصل الكرة إلى شحاتة الذي رفعها باتجاه شيكو بانزا، في ظل وجود مروان عطية بالقرب منه.

وأوضح أن بانزا تحرك إلى الخلف مع القفز لمحاولة الوصول إلى الكرة، وهو ما يقلل من قدرة اللاعب على الارتقاء والمنافسة عليها بصورة طبيعية.

وأضاف الخبير التحكيمي أن التلامس بين شيكو بانزا ومروان عطية كان موجودًا، لكن التلامس وحده لا يكفي لاحتساب مخالفة، إذ يجب أن يكون الدفع واضحًا ومؤثرًا، سواء باستخدام اليد أو المرفق مع حركة الجسم لإبعاد المنافس أو التأثير في قدرته على الوصول إلى الكرة، وهو ما لم يتوافر في هذه الحالة، ليكون قرار الحكم باستمرار اللعب صحيحًا.

وبشأن الحالة الثانية في الدقيقة 78، أوضح الشريف أن الكرة ارتفعت بعد اصطدامها بالأرض، وأصبحت بعيدة عن متناول شيكو بانزا وأشرف داري، مشيرًا إلى أن مهاجم الزمالك ابتعد عن مسار الكرة ومكان سقوطها، وأبطأ حركته بدلًا من مواصلة محاولة الوصول إليها، مع إعادة إحدى يديه إلى الخلف، بينما كان المدافع يضع يديه على كتفه وظهره.

واختتم الشريف تصريحاته بالتأكيد على أن سقوط شيكو بانزا لم يكن نتيجة دفع واضح من أشرف داري، وإنما جاء بعد زيادة الاحتكاك مع تباطؤ المهاجم وابتعاده عن مسار الكرة، معتبرًا أن تصرفه يشير إلى فقدان الأمل في الوصول إليها، وبالتالي لم توجد مخالفة تستوجب احتساب ركلة جزاء للزمالك، وكان قرار الحكم صحيحًا.

الاهلي الزمالك اخبار الرياضة دوري أورا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

عاصفة ترابية ورمال قادمة من شرق ليبيا تضرب البلاد| الأرصاد تحذر

مستريح الذهب في الزقازيق - هيثم أحمد رجب

مستريح الزقازيق استولى على 20 كيلو ذهب وهرب للأردن.. والضحايا: خسرنا تحويشة عمرنا وعملنا محاضر ضده

تجديد رخصة القيادة 2026 بعد خفض الرسوم.. التكلفة والأوراق

تجديد رخصة القيادة 2026 بعد خفض الرسوم.. التكلفة والأوراق

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. الإستعانة بمعلمي الحصة لتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي والدين بالمدارس

أسعار الوقود

مصادر: تثبيت أسعار الوقود والمواد البترولية حتى نهاية ديسمبر 2026

جوميز

الزمالك يحسم موقفه من عودة جوميز ورحيل معتمد جمال بعد خسارة القمة |خاص

عقار حدائق القبة

رؤية في المنام وأسرة ضائعة .. 10 مشاهد مُفجعة من عقار حدائق القبة .. صور

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد التراجع.. بكام الجنيه والسبيكة؟

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| واتساب يستعد لاقتناص واحدة من أقوى مزايا رسائل جوجل.. نظارات ميتا الذكية تثير مخاوف التجسس على المستخدمين

ايفنت

هواوي العالمية تستعرض هاتف نوفا الجديد ومنظومة متكاملة من الأجهزة الذكية

ريلمى

مواصفات وأسعار سلسلة ريلمي سي 100 الجديدة

بالصور

الجرجير.. أوراق صغيرة غنية بالفيتامينات تعالج هذه الأمراض

الجرجير.. أوراق صغيرة غنية بالفيتامينات تعالج بعض الامراض
الجرجير.. أوراق صغيرة غنية بالفيتامينات تعالج بعض الامراض
الجرجير.. أوراق صغيرة غنية بالفيتامينات تعالج بعض الامراض

بملابس جريئة.. زوجة كريم فهمي تكشف عن إناقتها الملفتة

زوجة كريم فهمى تكشف عن إناقتها الملفتة
زوجة كريم فهمى تكشف عن إناقتها الملفتة
زوجة كريم فهمى تكشف عن إناقتها الملفتة

«بوسى» تثير الجدل بأنوثتها فى آخر ظهور لها كشف عن قوامها الممشوق

بوسى تثير الجدل بأنوثتها فى اخر ظهور لها كشف عن قوامها الممشوق
بوسى تثير الجدل بأنوثتها فى اخر ظهور لها كشف عن قوامها الممشوق
بوسى تثير الجدل بأنوثتها فى اخر ظهور لها كشف عن قوامها الممشوق

‏ترند المحلي.. أشهر 5 سيارات بوكسي في السوق المصري

سيارات بوكسي
سيارات بوكسي
سيارات بوكسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد