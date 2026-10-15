فاروق جعفر: القمة بلا معايير.. الزمالك عانى من الاستعجال وهدف محمد هاني يدرس

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أن مباريات القمة بين الأهلي والزمالك لا تخضع لمعايير ثابتة، مشيرًا إلى أن المواجهة الأخيرة كانت متكافئة بين الفريقين، بعدما تفوق الأهلي خلال الشوط الأول، بينما ظهر الزمالك بصورة أفضل في الشوط الثاني، لكن دون أن ينجح في تسجيل أهداف.

الأهلي والزمالك

وقال فاروق جعفر، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، إن الأهلي بدأ المباراة بأداء هجومي واضح، وفرض سيطرته على مجريات اللعب في الشوط الأول، ونجح في ترجمة أفضليته إلى هدف.

وأضاف أن شكل المباراة تغير في الشوط الثاني، بعدما أصبح الزمالك الطرف الأفضل، ونجح في الوصول إلى مرمى الأهلي بصورة أكبر، لكنه لم يتمكن من استغلال الفرص المتاحة لإدراك التعادل.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن التعامل مع مباريات كرة القدم يتطلب الابتعاد عن الاستعجال، مشيرًا إلى أن الزمالك عندما اندفع هجوميًا خلال الشوط الثاني وفتح خطوطه بحثًا عن التعادل، منح الأهلي المساحات التي استغلها لتسجيل الهدف الثاني وحسم المواجهة.

وشدد فاروق جعفر على أن الزمالك عانى من غياب المهاجم الهداف القادر على استغلال الفرص وترجمتها إلى أهداف، معتبرًا أن هذه المشكلة كانت من أبرز الأسباب التي حالت دون عودة الفريق إلى المباراة، رغم تحسن أدائه في الشوط الثاني.

وتحدث فاروق جعفر عن الهدفين اللذين استقبلهما الزمالك خلال المباراة، مؤكدًا أن كليهما جاء نتيجة أخطاء دفاعية، موضحًا أن الهدف الأول شهد أخطاء في التمرير والتمركز والكثافة الدفاعية، وهو ما ساهم في وصول الأهلي إلى مرمى الفريق الأبيض.

وأشاد نجم الزمالك السابق بالهدف الأول الذي سجله محمد هاني، مؤكدًا أنه هدف يدرس، في إشارة إلى طريقة تنفيذه، التي عكست استغلال الفرصة بصورة مميزة.

واختتم جعفر تصريحاته بالتأكيد على أن مباريات القمة تحسمها التفاصيل الصغيرة، وأن استغلال الفرص وتجنب الأخطاء، إلى جانب الحفاظ على التوازن بين الدفاع والهجوم، تمثل عوامل حاسمة في تحديد نتيجة المواجهات الكبرى بين الأهلي والزمالك.