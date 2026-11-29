يتوافر في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

فولكس فاجن تايرون 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: فولكس فاجن تايرون 2027 ، وتنتمي فاجن تايرون لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ فولكس فاجن تايرون 2027

فولكس فاجن تايرون 2027

زودت سيارة فولكس فاجن تايرون 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor

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محرك فولكس فاجن تايرون 2027

فولكس فاجن تايرون 2027

تستمد سيارة فولكس فاجن تايرون 2027 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 210 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 8.8 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات فولكس فاجن تايرون 2027

تمتلك سيارة فولكس فاجن تايرون 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للابواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها Off-Road Tyres، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers .

فولكس فاجن تايرون 2027

ويوجد بـ سيارة فولكس فاجن تايرون 2027 أيضا، تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها فتحة سقف، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen .

سعر فولكس فاجن تايرون 2027

فولكس فاجن تايرون 2027

يصل سعر سيارة فولكس فاجن تايرون 2027 في سوق السيارات المصري إلي 2 مليون و 950 ألف جنيه .