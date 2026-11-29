يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: بي ام دبليو اى 4 موديل 2027، وتنتمي اى 4 لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ بي ام دبليو اى 4

بي ام دبليو اى 4

زودت سيارة بي ام دبليو اى 4 2027 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها

Equipped for disabled .

محرك بي ام دبليو اى 4

بي ام دبليو اى 4

تحصل سيارة بي ام دبليو اى 4 2027 علي قوتها من بطارية سعة 83.9 كيلووات/ساعة، وبها قوة 340 حصان، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 5.6 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 430 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 491 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وبها قوة 340 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 340 حصان .

مواصفات بي ام دبليو اى 4

تمتلك سيارة بي ام دبليو اى 4 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها Velour، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات .

بي ام دبليو اى 4

ويوجد بـ سيارة بي ام دبليو اى 4 أيضا، Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ونظام اقفال للأبواب تعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Rear Seat Entertainment .

سعر بي ام دبليو اى 4

بي ام دبليو اى 4

تباع سيارة بي ام دبليو اى 4 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 5 مليون و 100 ألف جنيه .