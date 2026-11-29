اتهم خفر السواحل الفلبيني، اليوم الأحد، الصين بإجراء أبحاث علمية بحرية دون تصريح داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين، قبالة الساحل الشمالي للبلاد، معلناً نشر طائرات وسفن لمراقبة سفينة أبحاث صينية ورصد تحركاتها.

وقال خفر السواحل الفلبيني، في بيان، إنه أرسل طائرة أمس السبت لاعتراض سفينة الأبحاث الصينية «تان سو إر هاو» (Tan Suo Er Hao)، التي رُصدت قبالة إقليم إيلوكوس نورتي، دون حصولها على موافقة من الحكومة الفلبينية لإجراء عمليات بحث علمي بحري.

وأوضح أن السفينة رُصدت على بعد نحو 49 ميلاً بحرياً شمال غربي بلدة بورجوس، مشيراً إلى أنها لم تستجب لعدة نداءات لاسلكية وجهتها إليها السلطات الفلبينية، ما دفع خفر السواحل إلى نشر سفينة لمتابعتها والتعامل معها طوال وجودها داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد.

وأضاف البيان أن وزارة الخارجية الفلبينية أكدت عدم تلقيها أي طلب رسمي للحصول على تصريح بإجراء أبحاث علمية بحرية من جانب السفينة الصينية.

وأشار خفر السواحل إلى أن «تان سو إر هاو» متخصصة في أبحاث أعماق البحار، وتشغلها الأكاديمية الصينية للعلوم، كما تعمل سفينة أم للغواصات المأهولة وغير المأهولة، لافتاً إلى أنها دخلت المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين في 26 نوفمبر الجاري، بعد مغادرتها مدينة سانيا بإقليم هاينان الصيني.

ولفت إلى أن السفينة نفسها سبق رصدها في المياه الشمالية للفلبين خلال مايو وديسمبر 2025، كما ظهرت في أبريل من العام الجاري بالقرب من إقليم باتانيس، الواقع على مقربة من تايوان.

واتهم خفر السواحل الفلبيني الصين بتكثيف ما وصفه بالأنشطة غير القانونية للأبحاث البحرية داخل المياه الفلبينية، معتبراً أن عمليات المسح في أعماق البحار تثير مخاوف لا تقتصر على مانيلا، بل تمتد إلى المجتمع الدولي، نظراً لما قد توفره هذه الأنشطة من معلومات تتعلق بالبيئة البحرية والموارد والخصائص الجيولوجية لقاع البحر.

وأكد أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والتشريعات الفلبينية تشترطان الحصول على موافقة حكومية مسبقة لإجراء الأبحاث العلمية البحرية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد.

ولم تصدر السفارة الصينية في مانيلا تعليقاً فورياً على الاتهامات الفلبينية، وفقاً لما أورده خفر السواحل.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوترات بين بكين ومانيلا بشأن الأنشطة البحرية والمطالبات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، حيث تتبادل الدولتان الاتهامات بشأن انتهاك السيادة والحقوق البحرية، وسط خلافات متكررة حول التحركات العسكرية والأنشطة البحثية في المناطق المتنازع عليها.