أهدى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عددًا من الكراسي المتحركة الكهربائية للأشخاص ذوي الهمم، بدعم من المشاركة المجتمعية بالمحافظة، في إطار جهود المحافظة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتقديم أوجه الدعم للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تخفيف معاناتهم وتيسير حركتهم وتعزيز استقلاليتهم وقدرتهم على الاندماج في المجتمع.

جاء ذلك خلال احتفالية أقيمت بالبهو الرئيسي بديوان عام المحافظة، بحضور نفيسة عبد السلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وعبد الرؤوف النمر مدير إدارة الشئون الإدارية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد اللواء محمد علوان أن الاهتمام بالأشخاص ذوي الهمم وتلبية احتياجاتهم يأتي في مقدمة الأولويات الإنسانية والمجتمعية للمحافظة، مشيرًا إلى حرص الأجهزة التنفيذية على توفير أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية، بما يضمن تحسين جودة حياتهم وتيسير حصولهم على حقوقهم، وتعزيز فرص مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

وقام المحافظ بتسليم 5 كراسي متحركة كهربائية للمستفيدين، ومن بينهم ثلاثة أطفال، متمنيًا لهم دوام الصحة والعافية، ومؤكدًا أن هذه المبادرات لا تقتصر على تقديم مساعدة مادية، وإنما تمثل دعمًا حقيقيًا لقدرة الأشخاص ذوي الهمم على الحركة والاعتماد على أنفسهم وممارسة حياتهم اليومية بصورة أكثر سهولة واستقلالية.

وأشاد محافظ أسيوط بدور المشاركة المجتمعية في مساندة جهود الدولة لتوفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني والشركاء الداعمين يمثل ركيزة أساسية لتوسيع نطاق المبادرات الإنسانية والوصول إلى المستحقين، وتحويل قيم التكافل والتضامن إلى خدمات ملموسة تحدث فارقًا حقيقيًا في حياة المواطنين.

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة الالتزام بالمعايير والضوابط المعتمدة في تحديد المستفيدين وتوزيع المساعدات، بما يضمن الشفافية والعدالة ووصول الدعم إلى مستحقيه، مع إعطاء الأولوية للحالات الأكثر احتياجًا، ومتابعة أثر تلك المبادرات للتأكد من تحقيق أهدافها الإنسانية والاجتماعية.

وأشار المحافظ إلى استمرار التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، والعمل على تلبيتها في ضوء الإمكانات المتاحة، مؤكدًا أن المحافظة تضع تحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم الرعاية للفئات الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها.

ومن جانبهم، أعرب المستفيدون وذووهم عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ أسيوط على هذه المبادرة الإنسانية، التي تسهم في تخفيف معاناتهم وتيسير حركتهم اليومية، مثمنين اهتمام المحافظة بالأشخاص ذوي الهمم وحرصها على توفير سبل الدعم والرعاية لهم.