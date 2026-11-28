أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية تكثيف جهود التوعية البيئية ونشر ثقافة التشجير بين المواطنين، وتعريف النشء والشباب بأهمية الحفاظ على الأشجار والمساحات الخضراء، لما لها من دور حيوي في تحسين جودة الهواء والحد من التلوث ومواجهة التغيرات المناخية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، التي تستهدف تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، برئاسة محمد إسماعيل رئيس المركز، نظمت ندوة توعوية بمركز شباب الشامية، بالتعاون مع إدارة البيئة والمتابعة الميدانية بالمركز، وبمشاركة إدارة مركز شباب الشامية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" وتحت شعار "لغد أخضر"، وبالتنسيق مع وزارة البيئة برئاسة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الندوة تناولت أهمية زراعة الأشجار والتوسع في زيادة المساحات الخضراء، والتوعية بأساليب رعايتها والحفاظ عليها، إلى جانب التعريف بدورها في الحد من التلوث البيئي وتحسين جودة الحياة، مؤكدًا أن تحقيق أهداف المبادرة يتطلب مشاركة مجتمعية فاعلة، وترسيخ الوعي البيئي لدى مختلف الفئات، خاصة الشباب والنشء، باعتبارهم شركاء أساسيين في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأضاف أن المحافظة مستمرة في تنفيذ الأنشطة والفعاليات التوعوية بمختلف المراكز والقرى، بالتوازي مع جهود التوسع في أعمال التشجير، والتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع، بما يسهم في نشر السلوكيات البيئية الإيجابية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وجاءت الندوة تحت إشراف علي عطا وأحمد ماهر نائبي رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وجمال سيد رئيس الوحدة المحلية بالشامية، وبمشاركة علاء عمر وروماني يونس بإدارة البيئة بالمركز، وهاني درويش بإدارة المتابعة الميدانية، ووجدي قدوس مدير مركز شباب الشامية.